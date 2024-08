King & Prince、aiko、平井大が″夏のプレイリスト″をApple Musicで公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「みんなで楽しめるプレイリストになっていると思います」(King & Prince永瀬廉)

Apple Musicが、この季節にぴったりの音楽を紹介する特集ページ「サマータイム・サウンズ」を更新。日本からはaiko、King & Prince、平井大が参加し、夏をテーマに選曲したプレイリストを公開した。

各プレイリストの紹介文では、選曲理由やこの夏楽しみにしていることなど、アーティストのコメントも楽しめる。

■「King & Prince:Summer Vibes」

永瀬廉と高橋海人(「高」は、はしごだかが正式表記)のふたりが手掛けたプレイリストは、様々なシーンにフィットする多彩な楽曲が並ぶ。

最初の16曲は、永瀬が選曲。フジファブリック「若者のすべて」、never young beach「明るい未来」、BUMP OF CHICKEN「なないろ」、I Don’t Like Mondays.「LEMONADE」など、アーティストも楽曲も多岐にわたるジャンルが揃った。後半は高橋による選曲で、アッシャー「Kissing Strangers」、エド・シーラン「2step (feat.Lil Baby)」、Himi「365」、さらにはスペイン語のEmilia「Exclusive.mp3」など、前半とは打って変わって洋楽が中心となっている。

ポップス、R&B、ヒップホップなど、夏のいろいろなシチュエーションにぴったりで、自身の曲もアッポテンポな「SPOTLIGHT」や英詞の「Easy Go」が選ばれ、全体を通して統一感が感じられる。

■「aiko:夏に聴きたい素敵な曲」

aikoが選曲したプレイリストは、彼女が過ごしてきた夏の日々を映し出すような楽曲が並ぶ。The ピーズ「実験4号」、ザ・サーチャーズ「Love Potion, No.9」、奇妙礼太郎「たまらない予感」、台風クラブ「へきれき」など、ヒップホップやR&B、ソウル、ポップ、ロック、ブルースなど幅広いジャンルからセレクトされ、全体を通して聴くと、夏の楽しさとともにノスタルジーが呼び起こされる。

■「平井大:SUMMER BAG」

過去にもこの特集に参加している平井大のプレイリストがアップデート。今回も心と身体をゆるやかに解き放つ、最高な夏に必要な楽曲が揃った。平井自身の曲はもちろんのこと、ニッケルバック「High Time」、オリヴィア・ロドリゴ「ゲット・ヒム・バック!」、エアロスミス「What Could Have Been Love」、テイラー・スウィフト「Tim Mcgraw」など、聴き応え満載のプレイリストになっている。

この夏をテーマにしたプレイリスト企画には、海外アーティストも多数参加している他、Apple Musicのエディターやキュレーターが選んだプレイリストも多数公開中。

Apple Music「サマータイム・サウンズ」

プレイリスト「aiko:夏に聴きたい素敵な曲」はこちら

apple.co/aikoSS

プレイリスト「King & Prince:Summer Vibes」はこちら

apple.co/KingPrinceSS

プレイリスト「平井大:SUMMER BAG」はこちら

apple.co/DaiHiraiSS