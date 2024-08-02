TEMPEST、初の写真集『1st PHOTOBOOK』発売記念イベント開催決定
K-POPグループTEMPEST初の写真集『TEMPEST 1st PHOTOBOOK』が8月30日に発売される。
◆TEMPEST 画像
写真集は2023年夏に日本で撮影されたもの。ジャケット姿でクールにキメたスタイルや、普段の彼らとのギャップを感じるパジャマショットなど、数々の写真が収められたほか、ここでしか聞けないエピソード満載のソロインタビューも掲載される。iEにとって永久保存版な一冊として仕上がったとのことだ。
■書誌『TEMPEST 1st PHOTOBOOK』
定価：4,000円(本体3,636円＋税10%)
撮影：大迮 円(昭和基地 \50)
体裁：A4変形判 80ページ
発行：株式会社主婦と生活社
■『TEMPEST 1st PHOTOBOOK』発売記念イベント(抽選)
9月01日(日) 東京・TFTホール300
【対象商品予約】
予約期間：8月2日(金)12:00〜8月4日(日)22:59
https://www.shufu.co.jp/topics/detail/350984/
※当日券の販売はございません
関連リンク
◆TEMPEST JAPANオフィシャルTwitter