K-POPグループTEMPEST初の写真集『TEMPEST 1st PHOTOBOOK』が8月30日に発売される。

◆TEMPEST 画像

写真集は2023年夏に日本で撮影されたもの。ジャケット姿でクールにキメたスタイルや、普段の彼らとのギャップを感じるパジャマショットなど、数々の写真が収められたほか、ここでしか聞けないエピソード満載のソロインタビューも掲載される。iEにとって永久保存版な一冊として仕上がったとのことだ。

写真集の発売を記念して、8月31日および9月1日に東京・TFTホール300でイベント＜『TEMPEST 1st PHOTOBOOK』発売記念イベント＞の開催も決定した。







■書誌『TEMPEST 1st PHOTOBOOK』

発売日：2024年8月30日(金)
定価：4,000円(本体3,636円＋税10%)
撮影：大迮 円(昭和基地 \50)
体裁：A4変形判　80ページ
発行：株式会社主婦と生活社

■『TEMPEST 1st PHOTOBOOK』発売記念イベント(抽選)

8月31日(土)　東京・TFTホール300
9月01日(日)　東京・TFTホール300
【対象商品予約】
予約期間：8月2日(金)12:00〜8月4日(日)22:59
https://www.shufu.co.jp/topics/detail/350984/
※当日券の販売はございません

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