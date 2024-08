ディズニーキャラクター「くまのプーさん」の立体感がかわいいLINE着せかえと、人気イラストレーター「もじじ」描き下ろしのLINEスタンプが登場。

8月3日の「はちみつの日」にちなみ、はちみつが大好きな「くまのプーさん」をモチーフにしたデザインです☆

ディズニー「くまのプーさん」LINE着せかえ&LINEスタンプ

コミュニケーションアプリ「LINE」内のスタンプショップ、着せかえショップおよびLINE STOREに、ディズニーキャラクター「くまのプーさん」のLINE着せかえとLINEスタンプが登場。

人気イラストレーター「もじじ」さん描き下ろしの新たなLINEスタンプ「もじじ画♪ずっとともだち♡プー&ピグレット」と、ぷっくりした立体感がかわいいLINE着せかえ「くまのプーさん(ぷっくり)」が販売されています。

いずれも8月3日の「はちみつの日」にちなみ、はちみつが大好きな「くまのプーさん」をモチーフにしたデザインです☆

LINEスタンプ「もじじ画♪ずっとともだち♡プー&ピグレット」

価格:250円(税込)または100 LINEコイン

収録スタンプ数:40個

販売場所:「LINE」アプリ内「スタンプショップ」または「LINE STORE」

「くまのプーさん」と「ピグレット」ののんびりと癒やされる日常を、人気イラストレーターの「もじじ」さんが描き下ろしたLINEスタンプ。

敬礼ポーズや真剣な表情をした「くまのプーさん」など、全40個のスタンプがセットになっています。

どれも「くまのプーさん」のほのぼのとした雰囲気を楽しめる、日常生活で使いやすいデザインのスタンプです。

LINE着せかえ「くまのプーさん(ぷっくり)」

価格:370円(税込)または150 LINEコイン

販売場所:「LINE」アプリ内「着せかえショップ」または「LINE STORE」

「くまのプーさん」と「ピグレット」をモチーフにした着せ替え。

思わず触れたくなってしまうようなぷっくりとしたかわいい3D風の立体感がポイントです。

パステルカラーの優しい色合いで癒されること間違いなしのデザインが、LINE画面を彩ります。

8月3日の「はちみつの日」にちなんだ「くまのプーさん」と「ピグレット」をモチーフにしたLINE着せかえとLINEスタンプ。

ディズニー「くまのプーさん」のLINE着せかえ&LINEスタンプは、「LINE」アプリ内にて販売中です☆

©Disney

