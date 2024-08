アクションスターのトム・クルーズが、パリオリンピック閉会式にサプライズ登場し、ド派手なスタントを披露する見込みだという。米が報じている。

オリンピックでは閉会式での引き継ぎセレモニーが恒例行事。2016年のリオオリンピック閉会式では、当時日本の首相を務めていた故・安倍晋三氏がマリオのコスプレ姿で登場し、東京オリンピックの開催を大々的に発表した。

パリオリンピックでは、2028年開催の米ロサンゼルスオリンピックに引き継がれることになる。現地時間8月11日に開催予定の閉会式では、ロサンゼルスのカレン・バス市長がパリのアンヌ・イダルゴ市長から五輪旗を受け取る恒例の演出が発表済みだ。

それ以外の演出内容は明らかになっていないが、報道によれば『ミッション:インポッシブル』シリーズなどで知られる俳優トム・クルーズが引き継ぎ役を担うのではないかと伝えられている。情報筋も「ハリウッド大作に期待しておいてください」と述べている。

米ゴシップサイトでは、トムが行うとされる演出の内容が伝えられている。当日、トムは閉会式会場となるスタッド・ド・フランスの頂上から地上に降りてきて五輪旗を掲げるのだという。その後、テレビ放送は事前に撮影された映像を映し出し、最初の2分間の中で、トムが飛行機でフランスからロサンゼルスへ移動する様子、そして最後はロサンゼルスの名所「ハリウッドサイン」に向かってスカイダイビングする姿が披露されるとのことだ。

パリオリンピックの会場では、試合を観戦するトムの姿が目撃されている。もしかすると閉会式のために訪れていたのかもしれない。2004年開催のアテネオリンピックでは聖火リレーランナーに選ばれていたトム、今度はより重要なミッションに挑むことになりそうだ。

Source:,

The post first appeared on .