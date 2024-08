米テレビドラマ界のアカデミー賞ともいわれるエミー賞(第76回)で本年度、日本の時代劇として歴史的快挙を成し遂げたドラマで主演とプロデュースを務めた真田広之は、米のポッドキャスト番組に出演。ノミネートの快挙や、シーズン2の進捗について語った。

日本史をベースに、関ヶ原の戦い前夜を描いた壮大なドラマ「SHOGUN 将軍」。エミー賞では作品賞ドラマ・シリーズ部門にノミネートされたほか、真田自身も主演男優賞の候補となった。番組に出演した真田は「日本以外の賞でノミネートされたのは初めて。僕の人生においても大きなことです。クレイジーです」と、興奮を噛み締めるようにして英語で語った。

真田が演じた吉井虎永は、徳川家康をモデルとした戦国武将。真田は家康には格別な思い入れがあるそうだ。「15歳くらいの時に家康の小説を読みました。当時、すでに役者として演技や踊り、武術の練習をしていた。小説で、彼が家族に宛てて書いたという手紙を読んだんです。そのうちの一つは、“人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがごとし。急ぐべからず”というもので、それが響いたんです」。

“鳴かぬなら 鳴くまで待とう ホトトギス”との詩でも知られる家康の言葉に感銘をうけ、真田は「急ぐべからず。自分のゴールは20代や30代にはない。40代、50代になった時に、良い役者になれば良いんだ」と考えられるようになったと語る。「彼から教わったことです。だから私は焦ることはない。一歩ずつ。長い旅。急がない。僕の生活様式は彼によるものです。そして今回、彼の役を演じられたんです」。

視聴者の中には、「SHOGUN 将軍」シーズン1の最終話では関ヶ原の戦いを再現した大規模な合戦シーンが見られると期待するものもあったが、そうではなく、意外にも静かな形で終結した。この結末について真田は「このドラマにとって最善のエンディングでした」と振り返っている。「暴力でもなく、戦闘シーンでもなく、多くのヌードシーンでもない形でお見せする。最後に大規模な戦闘を見せようというつもりはありませんでした」。

「SHOGUN 将軍」はジェームズ・クラベルによる原作小説を全て描き切る構成で、もともとは1シーズン限りのリミテッド・シリーズとして登場した。ところが予想以上とも言える大反響を受け、エミー賞でドラマ・シリーズ部門も狙えるポテンシャルがあるとわかると、シーズン2への更新が決定。とされている。

この進捗について真田は、現在脚本が鋭意作業中であると報告。まだ脚本を見ていないという。シーズン2では基となる原作が無くなったが、その代わりに「自由がある」と真田。「脚本家たちには、原作に敬意を払う形で、その自由を楽しんでほしいと思います」。

さらに、原作者ジェームズ・クラベルからストーリーテリングの真髄を学んでおり、今や自分たちのDNAに染み付いていると続け、「史実もあります。そこにはたくさんのエピソードがあります」と、日本史に基づく独自の物語を築くことを示唆した。

シーズン2について真田は、「キャストの半分は戻り、残りの半分は新しいキャラクターになる」との新情報も提供している。シーズン1では多くの主要キャラクターが退場したが、生き残った人物は復帰することになりそうだ。

キャストたちは「SHOGUN 将軍」を通じて世界的な注目を集めることとなった。活躍を望む日本の俳優たちにとって、「SHOGUN 将軍」シーズン2はぜひ出演したい作品となっているだろう。

