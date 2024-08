(MCU)最新作『&ウルヴァリン』に出演したある俳優が、「実写版のマーベルキャラクターにおける史上最長のキャリア」というカテゴリーの新たな記録保持者になったことがわかった。ウルヴァリン役として復帰したヒュー・ジャックマンになるかと思われたが……。

この記事には、『デッドプール&ウルヴァリン』のネタバレが含まれています。必ず本編鑑賞後にお読みください。

(c) 2024 20th Century Studios / (c) and 2024 MARVEL.

このたびギネス世界記録を獲得したのは、マーベル映画『ブレイド』シリーズ主演で知られるウェズリー・スナイプス。『デッドプール&ウルヴァリン』では衝撃のカメオ出演を果たし、ファンを驚かせた。

スナイプスにとっては、『ブレイド3』(2004)以来20年ぶりの再演となった。今回のカテゴリーでは、最初に演じ始めてからの期間となるため、スナイプスの記録は1作目『ブレイド』(1998)から起算して26年、正確には「25年と340日」となる。

ギネス記録更新を伝える公式サイトのでは「ウェズリー・スナイプス、衝撃の『デッドプール&ウルヴァリン』カメオ出演でヒュー・ジャックマンの記録を盗む」との見出しが付けられている。実はヒュー、同カテゴリーにおける元記録保持者で、2021年公開『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』でとウィレム・デフォーに抜かれるまでは『X-メン』(2000)から『LOGAN/ローガン』(2017)までの「16年と232日間」という記録を保持していた。

ヒューは『デッドプール&ウルヴァリン』で7年ぶりにウルヴァリン役を再演。記録を24年に伸ばし、マグワイア&デフォーから奪取するかと思われた矢先、スナイプスのカメオ出演によってこれを逃すこととなった。

もっともマーベル・スタジオのケヴィン・ファイギ社長によれば、今後しばらくはウルヴァリン役の世代交代はというから、ヒューにとっては再演の機会があるかもしれない。王者の座、奪還となるか。

ちなみにスナイプスは、「マーベル映画のキャラクター登場における最長ギャップ記録」、つまり最後に出演してから再演までの日数を競うカテゴリーでもギネス記録を更新。それまでは『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』で『スパイダーマン2』(2004)から約17年ぶりにドクター・オクトパス役を演じたアルフレッド・モリーナが保持していたが、20年ぶりにブレイドを再演したスナイプスが記録を大幅に更新した。

