陸上女子100メートルの東京五輪代表選手選考会で優勝したアメリカのシャカリ・リチャードソン選手=2021年6月19日、アメリカ・オレゴン州、ロイター

シャカリ・リチャードソン選手はパリオリンピックにおけるアメリカ代表チームのスーパースターだ。女子100メートル走の金メダルをアメリカに28年ぶりにもたらせるかと大いに期待されている。しかしリチャードソン選手は前回の東京オリンピックではマリフアナを吸ったことから出場停止となり、米スポーツ界におけるドーピング問題のみならず、女性選手の、ひいては黒人女性選手の置かれた状況に大きな波紋を投げ掛けた。(堂本かおる=ニューヨーク在住ライター)

シャカリ・リチャードソン/Sha'Carri Richardson

2000年、アメリカ南部テキサス州生まれ。中学時代にトラック競技を始める。2016年、高校2年生でアマチュア陸上連盟(AAU)のジュニア・オリンピックにて100メートル走優勝。2019年6月、ルイジアナ州立大学1年生で100メートル走10秒75の大学新記録を樹立。その4日後、大学退学とプロ転向を発表。2021年6月、米国オリンピック代表選手選考会の100メートル走決勝で優勝し、東京オリンピック出場権を獲得。翌月、薬物検査でマリフアナ(大麻)の陽性反応が出たため1カ月の競技禁止処分を受けてオリンピック出場資格を喪失。2024年パリオリンピックでは100メートル走、4×100mリレーに出場。

リチャードソン選手はスプリンターとしての飛び抜けた才能に加え、原色の髪、長く派手なネイル、インタビュー時の明るく、物おじしない態度でアメリカ陸上界のスーパースターとなった。競技会で優勝すると観客席にいる、実母に代わって育てた祖母に走り寄ってハグをする姿も陸上ファンの心を溶かした。

シャカリ・リチャードソン選手、パリにて。トレードマークの長いネイルをアメリカの国旗柄に= @TrackGazetteのX投稿より

東京オリンピック出場を決めた選考会レース後のインタビューは、特に多くのファンを引き付けた。リチャードソン選手は「前週に実母が亡くなったが頑張った」と言い、インタビュアーをも驚かせた。このエピソードにミシェル・オバマ元米大統領夫人も感銘を受け、ツイートしている。

オリンピックの女子100メートル走に出場したアメリカ選手をめぐっては、1988年ソウル・オリンピックで故フローレンス・ジョイナー選手が金メダルを取り、大きな話題となった。続くバルセロナとアトランタもゲイル・ディヴァース選手が金を獲得するも、それを最後にアメリカは金メダルから遠のいている。特に東京を含む過去4大会は全てジャマイカ勢が金メダルを取っている。アメリカがリチャードソン選手に大きな期待を寄せる理由だ。

しかし、事態はレース翌月の世界アンチ・ドーピング機構(WADA)による薬物検査で暗転する。リチャードソン選手はマリフアナ陽性であったことから東京オリンピック出場を禁じられてしまったのだった。

世論は紛糾した。

まず、リチャードソン選手がマリフアナを吸ったのはオリンピック選考会が開催されたオレゴン州であり、同州ではマリフアナは合法化されていた。だが、WADAはオリンピック選手のマリフアナ使用を認めていない。このため、かねてあったマリフアナを禁止薬物リストから除外すべきだという議論が再燃した。

加えてリチャードソン選手がマリフアナを吸った理由に大きな同情が集まった。リチャードソン選手は実母の死を、選考会のために訪れていた同州でジャーナリストから聞かされたと言い、そのショックからマリフアナを吸ったと語った。実母に代わってリチャードソン選手を育てた祖母が孫娘のオリンピック参加決定に涙する姿もファンの強い同情を誘った。なお、リチャードソン選手も祖母も、実母についての詳細は一切公表していない。

Sha’Carri Richardson’s ‘Big Momma’ Speaks Out: ‘I Made Her Tough’



"Everything I am, it’s because of that strong, wise Black woman," Richardson says about the grandmother she’s raced to hug after Olympic-qualifying wins.



More: https://t.co/k0MTh8oNif pic.twitter.com/9ciDEYWItv