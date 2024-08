【ハッピーセット「ポケモン」】第1弾:8月9日~8月15日第2弾:8月16日~8月22日第3弾:8月23日~価格: 490円~520円(税込)

日本マクドナルドは、全国のマクドナルド店舗にて、ハッピーセット「ポケモン」を8月9日より期間限定で発売する。ハッピーセットの価格は490円(税込)より。一部店舗では価格が異なる場合がある。各おもちゃは数量限定で、なくなり次第終了となる。

前回販売されたハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」に続いて、今月は新たなハッピーセット「ポケモン」が登場する。今回も先月同様に1シリーズのみの展開となっており、第1弾は8月9日から8月15日まで、第2弾は8月10日から8月22日まで展開され、それぞれ各弾4種類の合計8種類が用意されている。また、8月23日からは第3弾として、全種類が登場する予定だ。

弊誌では「ハッピーセット 一足先に遊んでみた!」シリーズとして、ハッピーセットの新作おもちゃをその発表に先駆けて体験し、各おもちゃのフォトレポートをお届けしている。今回もハッピーセット「ポケモン」のおもちゃサンプルを一足先に遊ぶことできたので、早速その魅力をお伝えしていきたい。

本稿でご紹介するハッピーセット「ポケモン」は、今さら詳しい説明がいらないぐらい世界中の人たちから愛され続けている「ポケモン」こと「ポケットモンスター」を題材にしたおもちゃだ。今回は、「ポケモン」に登場するキャラクターをモチーフにしつつ、外で遊べるようなおもちゃがズラリと取り揃えられている。

水鉄砲などのおもちゃを使って公園などで遊ぶ機会は、昔と比較するとかなり少なくなってきているかもしれない。そうした意味でも、おもちゃを使って外で思いっきり遊ぶというのは、最近の子供たちに取ってはかなり新鮮な体験となりそうだ。

ちなみに、今回のハッピーセットのおもちゃに選ばれたテーマは「自然科学と生命、身体動作、図形・空間の認識」だ。おもちゃを使った遊びを通して、子供たちの様々な能力を引き延ばしてくれるようなものばかりとなっている。

ポケモンと一緒に外で遊びまくろう!

今回のハッピーセット「ポケモン」では、第1弾と第2弾合わせて合計8種類のおもちゃが展開される。いずれも、昔懐かしい要素を持ったおもちゃがラインナップされており、どちらかというと屋外で楽しむようなものとなっている。

第1弾では「キャプテンピカチュウのくるくる水車」、「テラパゴスのモンスターボールじょうろ」、「ニャオハのツールキット」、「ホゲータのフライングディスク」の4種類がおもちゃとして登場する。

それに続く第2弾では、「クワッスのみずでっぽう」、「ニャオハの望遠鏡」、「キャプテンピカチュウのころころローラー」、「モンスターボールコンパス」の4種類がラインナップされている。おもちゃ袋は、第1弾が紺色で第2弾が緑色だ。

こちらが第1弾(8月9日~8月15日)のハッピーセット「ポケモン」に登場するおもちゃ。写真左上から「キャプテンピカチュウのくるくる水車」、「テラパゴスのモンスターボールじょうろ」、「ニャオハのツールキット」、「ホゲータのフライングディスク」

こちらが第2弾(8月16日~8月22日)のハッピーセット「ポケモン」に登場するおもちゃ。写真左上から「クワッスのみずでっぽう」、「ニャオハの望遠鏡」、「キャプテンピカチュウのころころローラー」、「モンスターボールコンパス」

こちらが今回のおもちゃ袋。紺色が第1弾、緑色が第2弾だ

先述したように日本マクドナルドによると、今回のハッピーセット「ポケモン」のおもちゃは、「自然科学と生命、身体動作、図形・空間の認識」がテーマになっている。今回のおもちゃは、いずれも外で遊ぶものを中心にピックアップされている。実はそこには理由があり、自然の命が汎化していることをもっとも実感できるのが夏だからだ。

夏の暑い日に外に出ると、セミの声が聞こえてくるなど、虫や植物、鳥など様々な生物たちに出会うことができる。ポケモンのおもちゃを使ってそうしたものを観察することで、自然科学と生命に関する興味を育んでくれるのだ。

また、今回は「キャプテンピカチュウのくるくる水車」や「クワッスの水鉄砲」など、水を使ったおもちゃもいくつかラインナップされている。こうしたおもちゃで遊ぶことで水の性質を学ぶことができ、こちらも自然科学に親しむことができる。コンパスを見ながら自分が向いている方角を確認したり、あるいはフライングディスクを広い場所で投げたりといったことも、空間の認識を高め、身体動作の器用さも高めてくれるのである。

もちろん、いくつかのおもちゃはフィギュアとしての出来映えも素晴らしく、部屋に飾っておいても見劣りしない。単純にポケモンたちの姿を模ったグッズとして集めるのも楽しいので、ファンならば全部集めたくなるのではないだろうか?

夏らしく水を使った遊びが楽しめるおもちゃも含まれている

フライングディスクや望遠鏡、コンパスなど外で使いたくなるおもちゃも登場!

フィギュアとしての出来映えも素晴らしい!

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokemon TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.



(C)2024 McDONALD’S

(C)2024 Pokemon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokemon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。