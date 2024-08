ふわふわの生つくねが最高！ 名店で修業を積んだ店主による、三河赤鶏を使った焼き鳥（東京・赤羽橋）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は赤羽橋駅近くにオープンした、名店で修業を積んだ店主による日本料理とこだわりの焼き鳥の店。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

新まき(東京・赤羽橋)

三河赤鶏 出典:yoji3.gohanさん

2024年7月、赤羽橋駅から徒歩1分ほどの場所に、四季折々の日本料理とこだわりの焼き鳥を提供する「新まき」がオープンしました。店主の荒巻将司さんは「食べログ 日本料理 TOKYO 百名店」にも選出され、国内外より高い評価を受けている日本料理店「銀座小十」、「The Tabelog Award 2024」 Bronze受賞店でミシュラン一つ星にも輝いた焼き鳥店 「おみ乃」で修業を積んだ経歴の持ち主。お客様が「また来たい!」と、次回の来店を楽しみに日々を過ごしてもらえるお店を持つことが夢だったそうです。以前働いていたお店に通っていたお客(今の共同経営者)に後押しをしてもらったのがきっかけで、新店舗をオープンしました。

逆さ松 写真:お店から

東麻布は色々なジャンルの飲食店が増えてきていて、麻布台ヒルズや東京タワーも近く、国内外からも多くの人が集まる注目のエリアです。諸先輩方のお店と一緒に、さまざまな国の方に日本の料理を届けることができる場所だと思い、この場所に出店を決めたそう。店内には、日本を感じることができるよう逆さ松を吊り下げ、気品のある和の雰囲気を演出。料亭のような高級感漂う落ち着いた空間に客席は11席で、ゆったりとくつろいで食事の時間を過ごせます。

生つくね 出典:yoji3.gohanさん

メニューは「おまかせコース」12,000円のみで、旨みとコクのある愛知県産の三河赤鶏を備長炭で焼き上げた絶品焼き鳥の他、季節を感じる日本料理を提供。大好評のふわふわの「生つくね」や、ブラウンマッシュルームを使った「肉詰め」、クセがないレバーをカリカリのウエハースで挟んだ一品など、焼き鳥にさまざまな分野のエッセンスを加えた品々を楽しめます。基本的に取り扱う食材は生産者に直接会いに行って生産環境などを案内してもらっているそうで、料理の随所に食材へのこだわりを感じられます。

手羽先 出典:烏こっけいさん

ひねりを加えた一品「手羽先」は、現在は中に枝豆が入っていますが、具材は季節によって変わるそう。特製のソースが肉の旨みを際立たせます。〆の土鍋で炊かれる「季節の炊き込みご飯」は、そのおいしさにお腹いっぱいでもおかわりする人が多いのだとか。

荒巻氏はソムリエ資格を所持しており、ワインも種類豊富な品揃え。料理と共に楽しんでください。完全予約制で予約は「OMAKASE」のみ。既に予約が埋まりつつあるので、早めのチェックをおすすめします。

食べログレビュアーのコメント

そぼろととうもろこしの炊き込みご飯 出典:ma0813さん

『焼鳥も美味しかったですが、その前の前菜も季節の食材を使っていて美味しい!

今回は夏ということで、とうもろこしや枝豆、潤菜を堪能しました。最後のそぼろととうもろこしの炊き込みご飯は、周りの方も2,3杯おかわり。お好みで卵黄を乗せることもできます。

また違う季節に訪問したいお店です』(ma0813さん)

三河赤鶏を使った焼き鳥 出典:唐揚げマンさん

『備長炭で丁寧に焼き上げた串焼きは、どれも絶品です。特に三河赤鶏を使った焼き鳥は、ジューシーで柔らかく、鶏肉の旨味が凝縮されています。

一品料理も充実しており、季節の食材を使った独創的な料理を楽しめます。ワインも豊富に取り揃えていますので、食事と一緒に楽しむこともできます。

落ち着いた雰囲気の店内で、特別な時間を過ごせるお店です』(唐揚げマンさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆新まき住所 : 東京都港区東麻布1-24-6 麻布ハイツ 103TEL : 未開通

文:佐藤明日香

