マクドナルドの子ども向けメニュー「ハッピーセット」に「ポケモン」のおもちゃが登場!

アニメやゲームで活躍の人気ポケモンやモンスターボールがモチーフのおもちゃが勢ぞろい。

ポケモンのワクワクするような全8種類のおもちゃを紹介していきます☆

マクドナルド ハッピーセット「ポケモン」

販売期間:

第1弾 2024年8月9日(金)〜8月15日(木)

第2弾 2024年8月16日(金)〜8月22日(木)

第3弾 2024年8月23日(金)〜 第1弾・第2弾に登場した全8種のおもちゃの中からいずれか1つ

種類:全8種

販売時間:全営業時間中

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドのハッピーセットに、ポケモンたちと一緒に外遊びが楽しめる、全8種類のラインアップ。

「キャプテンピカチュウのくるくる水車」や「クワッスの水鉄砲」など、遊びながら水の性質を学び、自然科学に親しめます。

「ニャオハの望遠鏡」を使えば遠くの建物や自然の景色を眺めたり、植物や動物、昆虫などを観察したりが可能。

周りの自然環境や生命への興味・関心を広げてくれます☆

広い場所で投げて遊べる「ホゲータのフライングディスク」や、砂・粘土などに模様をつけられる「キャプテンピカチュウのころころローラー」も登場。

手や体を動かす遊びから、身体動作の器用さを高められます。

外に出掛けて方角や方向を知ることができる「モンスターボールコンパス」、地球への興味を深めるおもちゃ。

砂遊びや水遊び、身近な場所の探検などに使える、夏休みにぴったりのおもちゃ全8種類を紹介します!

第1弾

販売期間:2024年8月9日(金)〜8月15日(木)

2024年8月9日から登場する第1弾には、「キャプテンピカチュウの水車」や「ニャオハのツールキット」「テラパゴスのモンスターボールじょうろ」「ホゲータのフライングディスク」が登場。

水の動きを観察したり、手指を動かして遊んだりできるおもちゃがそろっています☆

キャプテンピカチュウのくるくる水車

赤い椅子の座り、ハンドルを見るキャプテンピカチュウがのおもちゃ。

「キャプテンピカチュウのくるくる水車」は、背⾯にお水を注ぐとハンドルがくるくる回ります!

ハンドル部分は、手動で回して遊ぶこともできるおもちゃです。

ニャオハのツールキット

熊手とスコップがセットになった「ニャオハのツールキット」は、砂遊びなどに使えるおもちゃ。

2種類のツールは、ニャオハを取り付けて使用。

ニャオハの耳をつまむと前足が開き、ツールの付け替えができます☆

テラパゴスのモンスターボールじょうろ

モンスターボールがモチーフのじょうろのおもちゃ。

蓋は取り外しでき、テラパゴスと結晶をイメージしたデザインです。

草木の水やりや水遊びに使えます!

ホゲータのフライングディスク

投げて遊べる「ホゲータのフライングディスク」

まるで、ホゲータが出した炎に包まれるようなデザインが特徴的です。

庭や公園など、広い場所で遊べます☆

第2弾

販売期間:2024年8月16日(金)〜8月22日(木)

2024年8月16日から登場する第2弾は「クワッスのみずでっぽう」や、覗くと遠くのものが大きく見える「ニャオハの望遠鏡」などの4種。

「キャプテンピカチュウのころころローラー」や「モンスターボールコンパス」も登場し、外遊びだけでなくお風呂やプール、室内遊びでも使えます!

クワッスのみずでっぽう

クワッスの口から、水が飛び出る水鉄砲のおもちゃは、モンスターボール柄の的がセット。

水中でクワッスを数回押して水を吸い込ませ、水の外でボディを押すと、口から水を噴射します。

プールやお風呂で遊ぶときに使えるおもちゃです!

キャプテンピカチュウのころころローラー

砂遊びや粘土遊びが楽しくなる「キャプテンピカチュウのころころローラー」

砂や粘土などの上にローラーを走らせると、電気の絵柄の跡がつきます。

キャプテンピカチュウの姿も立体的に表現したおもちゃです!

ニャオハの望遠鏡

ものを大きく見ることができる「ニャオハの望遠鏡」

ニャオハの飾りが付いていて、楽しく使えます。

思わず、夏休みの冒険に出かけたくなるおもちゃです☆

モンスターボールコンパス

モンスターボールの形をした、コンパスのおもちゃ。

コンパスが示す方向にに何があるかを確認でき、探検気分を盛り上げてくれます。

ふたを閉じると、モンスターボールのようです!

週末プレゼント

プレゼント期間:2024年8月17日(土)・8月18日(日)

内容:マクドナルドオリジナル フレンダピック 全6種(ピカチュウ・ウェーニバル・オーガポン・ウインデイ・ラウドボーン・マスカーニャ)

※数に限りがあるため、なくなり次第終了

2024年8月17日と8月18日の2日間は、ハッピーセット「ポケモン」を1セット購入につき、マクドナルドオリジナルのプレゼントを用意。

アミューズメントマシン「ポケモンフレンダ」で遊べる、「マクドナルドオリジナル フレンダピック」が、数量限定でもらえます☆

ポケモンフレンダは、ポケモンとバトルしてポケモンを捕まえ、マシンから配出される「フレンダピック」を集めるアミューズメントマシンです。

ポケモンメザスタと同様、2人協力プレイが楽しめる特徴を受け継ぎ、隣同士の画⾯が繋がる“タッグプレイ”(同時プレイ)も可能。

タッグプレイ発生時には、マシンの上部と中央部に搭載された2台の大型モニターによる、大迫力のバトルを楽しめます!

100円(税込)を投入して、手持ちの「フレンダピック」をセットすると、ポケモンとのバトルがスタート。

タッチパネル上に現れる味方のポケモンを直接タッチして、攻撃するポケモンを選択できます。

わざを繰り出す際にボタン連打でダメージをアップさせたり、タッチパネルを操作したりすると、様々なアクションができるゲーム。

2024年7月11日(木)より、全国のアミューズメント施設などで順次稼動を開始しています☆

キャプテンピカチュウやニャオハ・クワッス・ホゲータたちと一緒に遊べる、マクドナルドのおもちゃ。

ハッピーセット「ポケモン」は、2024年8月9日より全国のマクドナルドにて発売です☆

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.

©2024 McDONALD’S

©2024 Pokémon. ©1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

※各おもちゃは数量に限りがあるため、なくなり次第終了です

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです

※転売または再販売その他営利を目的とした購入はご遠慮ください

※画像はイメージです

