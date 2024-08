ディズニーストアに、ディズニーキャラクター「ベイマックス」をモチーフにした新コレクション「BAYMAX」が登場。

赤いハートがポイントのファッションアイテムをはじめ、スーパービッグサイズのぬいぐるみなどがラインナップされます☆

ディズニーストア「ベイマックス」コレクション「BAYMAX」

スケジュール:

先行発売日:2024年8月6日(火)より順次先行販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店、太田イオンモール店、ディズニー公式オンラインストア発売日:2024年8月9日(金)販売店舗:ディズニーストア

ディズニーストアから、心と体を守るケア・ロボット「ベイマックス」をモチーフにした新コレクション「BAYMAX」が登場。

「ベイマックス」の柔らかボディをイメージした白を基調に、シンプルで日常使いしやすいデザインに仕上げられています。

グッズには、もちもち触感のぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンをはじめ、「ベイマックス」のお顔をデザインした赤いハートの刺しゅうがワンポイントのTシャツ、もこもこした素材感がポイントのショルダーバッグなどのファッションアイテムを展開。

また、夏休みの旅行やおでかけのお供にぴったりなフード付きのネックピローやフード付きタオルなども登場します。

さらに、優しいあかりで癒やし度満点なLEDライト、使用すると「ベイマックス」が抱きしめているようなデザインのカーテンタッセルなどのホーム雑貨もラインナップ。

そのほか、大人気のシークレットアイテムからはキャンディーを持っていたり、猫の「モチ」をなでていたり、どれも「ベイマックス」の魅力がいっぱいなデザインを使った全6種類のストラップが登場します☆

ベイマックス マルチポシェット BAYMAX

価格:3,300円 (税込)

サイズ:約高さ40×幅16.5×奥行き12cm

ショルダー部分 約72〜140cm ※調節可能

ぽってりとした真っ白なボディがかわいい「ベイマックス」を再現したマルチポシェット。

ぬいぐるみのようなふかふか素材のポシェットは手触り抜群です。

ショルダーストラップで肩に掛けて「ベイマックス」の方を見ると、つぶらな瞳の「ベイマックス」と目が合う仕様になっています。

ベイマックス ネックピロー フード BAYMAX

価格:3,300円 (税込)

サイズ:約縦31×横33×厚み9cm ※フード部分を除く

「ベイマックス」をモチーフにした、フード付きネックピロー。

ネックピロー部分がボディモチーフ、フードがフェイスデザインになっています。

やや大きめのフードには紐が通っているので、顔まわりのフィット感が調節可能です。

ベイマックス タオル フード BAYMAX

価格:3,300円 (税込)

サイズ:約縦31×横33×厚み9cm ※フード部分を除く

「ベイマックス」らしい真っ白の無地に、総柄の内生地をあわせたフード付きタオル。

キャッチーなフードは、刺しゅうで「ベイマックス」を表現したこだわりのデザインになっています。

ハートマークに「ベイマックス」をあしらった背面のワンポイントにも注目です☆

ベイマックス LEDライト ルームライト BAYMAX

価格:4,000円 (税込)

サイズ:約高さ11.8×幅9.6×奥行き9cm

癒やし度満点な「ベイマックス」モチーフのシリコン製LEDライト。

丸みのある愛らしいフォルムが魅力のキャラクター「ベイマックス」を模った3Dデザインです。

手のひらでポンと叩くなど振動を加えると、光の明るさや色が変わります。

ベイマックス、ベイマックス2.0、モチ シークレットストラップ BAYMAX

価格:900円 (税込)

パッケージサイズ:約高さ5×幅4×奥行き2.7cm

全6種類で展開される、「ベイマックス」の様々な表情を堪能できるシークレットストラップ。

スタンダードなスタイルはもちろん、かわいいネコの「モチ」を抱いたポーズ、パワードスーツ姿の「ベイマックス2.0」など、どれも魅力がいっぱい。

小箱にストラップがひとつ入っており、どのデザインが入っているかは届いてからのお楽しみです☆

うるぽちゃちゃん『ベイマックス』ぬいぐるみ

ラインナップ・価格:

<ベイマックス><モチ>各1,300円(税込)

<ベイマックス2.0>1,500円(税込)

スケジュール:

先行発売日:2024年8月6日(火)より順次先行販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店、太田イオンモール店、ディズニー公式オンラインストア発売日:2024年8月9日(金)販売店舗:ディズニーストア

大人気シリーズ「うるぽちゃちゃん」から『ベイマックス』のキャラクターをモチーフにしたぬいぐるみが新たに登場。

「ベイマックス」「ベイマックス2.0」、猫の「モチ」のぬいぐるみがラインナップされます。

「ベイマックス」のぽってりとした白いボディを「うるぽちゃちゃん」のぽっちゃりとしたフォルムで一層愛らしく表現。

赤いパワードスーツや背中の翼、コロンとした愛くるしいモチのシルエットなど、細部までこだわったデザインにも注目です。

「ベイマックス」ぬいぐるみ(スーパービッグ)

価格:18,000円(税込)

サイズ:高さ約80×幅約75×奥行き約63cm

スケジュール:

先行発売日:2024年8月6日(火)より順次先行販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニーストア. jp発売日:2024年8月9日(金)販売店舗:仙台東映プラザ店、渋谷公園通り店、名古屋ゲートタワーモール店、京都四条河原町店、ルクア大阪店、あべのキューズモール店

ディズニーストア一部店舗とディズニーストア. jp限定で「ベイマックス」のスーパービッグサイズぬいぐるみが登場します。

高さ約80センチ、幅約75センチの特大サイズのぬいぐるみは、かわいいフォルムともちもちした触感で抱き心地抜群。

「ベイマックス」に抱きしめられているかのような気分を味わえるグッズです。

「ベイマックス」が日常にそっと寄り添ってくれているような、見ているだけで癒されるグッズが勢揃い。

ディズニーストアにて2024年8月6日より順次販売が開始される「ベイマックス」コレクション「BAYMAX」の紹介でした☆

