【TVアニメ「NieR:Automata Ver1.1a」Chapter.17】
8月2日23時30分～
放送局：TOKYO MXほか

　8月2日放送予定のTVアニメ「NieR:Automata Ver1.1a」Chapter.17「bad [J]udgment」のあらすじと先行カットが公開された。

　本作はゲーム「NieR:Automata」を原作としたアニメ作品。Chapter.17では新型機体で構成された＜ヨルハ＞部隊による戦闘作戦が決行。地上への降下中、機械生命体の急襲を受けた2Bは、旧型のアンドロイド達に救助される。

(C)SQUARE ENIX／人類会議