TVアニメ「NieR:Automata Ver1.1a」Chapter.17のあらすじと先行カットが公開
【TVアニメ「NieR:Automata Ver1.1a」Chapter.17】
8月2日23時30分～
放送局：TOKYO MXほか
8月2日23時30分～
放送局：TOKYO MXほか
8月2日放送予定のTVアニメ「NieR:Automata Ver1.1a」Chapter.17「bad [J]udgment」のあらすじと先行カットが公開された。
本作はゲーム「NieR:Automata」を原作としたアニメ作品。Chapter.17では新型機体で構成された＜ヨルハ＞部隊による戦闘作戦が決行。地上への降下中、機械生命体の急襲を受けた2Bは、旧型のアンドロイド達に救助される。
────────────- TVアニメ『NieR:Automata』（ニーア オートマタ） (@NieR_A_ANIME) August 1, 2024
Chapter.17：bad [J]udgment
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▶▶ポッド０４２より報告
Chapter.17のあらすじと先行カットを公開。https://t.co/UOiG1EcjGD
8/2（金）23:30から
TOKYO MXほかにて放送。#ニーア #NieR #ニーアオートマタ pic.twitter.com/fbLBkHXZ8X
(C)SQUARE ENIX／人類会議