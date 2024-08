日本マクドナルドは9日から約3週間、ハッピーセット「ポケモン」を発売することを発表した。外遊びをテーマにした全8種が登場する。9日から15日までの第1弾は、水を注ぐとハンドルが回転する「キャプテンピカチュウの水車」やモンスターボールをモチーフにしたじょうろ、ニャオハのスコップとシャベルのツールキットなど4種のおもちゃが登場。16日から22日までの第2弾では、「クワッスの水鉄砲」や覗くと遠くのものが大きく見える「ニャオハの望遠鏡」など4種が登場する。

23日以降の第3弾は、第1弾と第2弾の全8種。外遊びはもちろん、お風呂やプール、室内遊びでも楽しめる。また、17日と18日の2日間は「週末プレゼント」として、ハッピーセット「ポケモン」1セット購入につき、アミューズメントマシン「ポケモンフレンダ」で遊べる「マクドナルドオリジナル フレンダピック」が数量限定でプレゼントされる。ピカチュウ、ウェーニバル、オーガポン、ウインディ、ラウドボーン、マスカーニャの全6種。このほか12日より、「ほんのハッピーセット」でめくりしかけ絵本「ちびっこがくだんおまつりにいく」、ミニ図鑑「動物の赤ちゃん」が展開される。■ハッピーセット「ポケモン」●第1弾(8/9〜15)・キャプテンピカチュウのくるくる水車背面に水を注ぐと、ハンドルが回転する水車のおもちゃ。手動で回して遊ぶこともできる。・テラパゴスのモンスターボールじょうろモンスターボールをモチーフにしたじょうろ。蓋は取り外しができる。・ニャオハのツールキットニャオハを取り付けて使う熊手とスコップのツールキット。ニャオハの耳をつまむと前足が開き、付け替えができる。・ホゲータのフライングディスクホゲータのフライングディスク。広い場所で投げて遊べる。●第2弾(8/16〜22)・クワッスのみずでっぽうクワッスの口から水が飛び出る水鉄砲。水中でクワッスを数回押して、水を吸い込ませ、水の外でボディを押すと、口から水を噴射する。モンスターボール柄の的がセットになっている。・ニャオハの望遠鏡ものを大きく見ることができる、望遠鏡のおもちゃ。・キャプテンピカチュウのころころローラ砂や粘土などの上を走らせると電気の絵柄の跡がつく、ローラーのおもちゃ。・モンスターボールコンパスモンスターボールの形をしたコンパスのおもちゃ。コンパスが示す方向に何があるかを確認することができる。●第3弾(8/23〜)第1弾・第2弾で登場した全8種のおもちゃの中からいずれか1つ。在庫の状況に応じて、過去販売したおもちゃ等を渡す場合がある。ポケットモンスター(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)PokemonTM, R, and character names are trademarks of Nintendo.ポケモンフレンダ(C)2024 McDONALD’S(C)2024 Pokemon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.