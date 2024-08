『サマソニ』出演のZEROBASEONE、「2024年上半期最高のアルバム」を獲得！8月26日にはカムバックも

ZEROBASEONEのグローバル人気が止まらない。

【写真】ZEROBASEONE、まさに美少年の大渋滞

ZEROBASEONEが韓国を越え、北米が注目する“K-POPライジングスター”としてグローバルファンから注目を集めている。

ZEROBASEONEは3rdミニアルバムでビルボードが発表した「2024年上半期最高のアルバム」に名前を載せたのに続き、米グラミーミュージアムでの「Global Spin Live」と「KCON LA 2024」に相次いで出演し、現地ファンの熱狂的な反応を引き出すなど活躍を続けている。

7月8日(以下、現地時間)、米音楽専門メディア『ビルボード』が公式ホームページを通じて発表した記事によると、ZEROBASEONEが5月に発売した3rdミニアルバム『You had me at HELLO』が「2024年上半期最高のK-POPアルバム20」に選ばれた。

『ビルボード』はこのアルバムについて「洗練されたプロデュースやメロディーで目を引くのはもちろん、期待よりさらに深みのある価値を音楽に溶け込ませた」と絶賛している。

さらに、7月25日、グローバルアーティストにスポットを当てる米グラミーミュージアムの「Global Spin Live」に出演し、現地関係者とファンを魅了。該当公演のチケットは販売開始後すぐに完売し、会場では多くのファンがZEROBASEONEの歌を一緒に歌い、熱い人気を証明した。

(写真=CJ ENM)ZEROBASEONE

また、7月26日から28日までロサンゼルスで開かれた「KCON LA 2024」にも出演し、多彩な舞台を繰り広げた。ヒット曲とカバーステージを披露したZEROBASEONEに、ファンも熱い声援で応えた。最終日には、パフォーマンス中に4thミニアルバム『CINEMA PARADISE』に関する情報をサプライズで公開したりもした。

ZEROBASEONEの今回の北米での活動と関連して、「Kpopmap」や「The Hollywood Reporter」など、多くの海外メディアが彼らの人気に注目した。

『グラミードットコム』は「ZEROBASEONEは新人であるにもかかわらず、『KCON LA 2024』で観客の最も大きな関心を集めたグループの一つ」と説明し、『ビルボード』は「ZEROBASEONEが『KCON LA 2024』の最終日、新アルバムの情報をサプライズ発表し、観客の心を虜にした」と報道し、カムバックに対するグローバル的な期待感を実感させた。

なお、韓国で発売した3つのアルバムが連続でミリオンセラーを達成したZEROBASEONEは、8月26日に4thミニアルバム『CINEMA PARADISE』でカムバックする。

8月、日本最大の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2024」出演に続き、9月20〜22日、ソウルを皮切りに世界8地域で初の海外ツアー「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD]」を開催する。

◇ZEROBASEONE(ZB1)とは?

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999:少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1=ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。