¡Ø¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤Á¤ã¤ó¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤Î¤ê¤Ø¤¤¡Ù¡Ø¤Á¤Ó¤ª¤ª¤«¤ß¤È¥¢¥í¥Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù
8·î2Æü(¤¤ó¤è¤¦¤Ó)¤´¤¼¤ó10:55¡Á11:25¤Û¤¦¤½¤¦¡Ø¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤Á¤ã¤ó¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤Î¤ê¤Ø¤¤¡Ù
¡¡¤³¤ï¤¬¤ê¥ª¥Ð¥±¤Î¡¢¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤Á¤ã¤ó¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ê¡¢¥Î¥ê¥Î¥ê¤Î¤ê¤Ø¤¤¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¡¢¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤ª¤Ç¤«¤±¤¹¤ë¤è¡ª¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Ë¡¢¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡ª¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¡¢¤Ë¤²¤À¤¹¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¤ê¤Ø¤¤¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¡ª¡©
¤Û¤«¤Ë¡Ä¡Ø¤Á¤Ó¤ª¤ª¤«¤ß¤È¥¢¥í¥Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù
¡¡¤¤¤Ä¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Î¡¢¤Á¤Ó¤ª¤ª¤«¤ß¡£¥¢¥í¥Þ¤Á¤ã¤ó¤ä¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¥À¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¡¢¥¢¥í¥Þ¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ò¡¢¤Ä¤¯¤ë¤ó¤À¤è¡ª¤Ç¤â¤½¤³¤Ø¡¢¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Á¤Ó¤ª¤ª¤«¤ß¤ò¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤ª¤Ð¤±¤Ë¡¢¤«¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¤É¤¦¤Ë¤«¡¢¤Á¤Ó¤ª¤ª¤«¤ß¤ò¡¢¤â¤È¤Ë¤â¤É¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤ã¡ª