東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、セルシード、ビリングシスが買われる 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、セルシード、ビリングシスが買われる

2日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数16、値下がり銘柄数571と、値下がりが優勢だった。



個別ではビリングシステム<3623>、Ａｍａｚｉａ<4424>が年初来高値を更新。セルシード<7776>、モダリス<4883>、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、クオリプス<4894>、プログリット<9560>は値上がり率上位に買われた。



一方、ユニフォームネクスト<3566>が一時ストップ安と急落した。Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ<135A>、Ｃｏｃｏｌｉｖｅ<137A>、Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ<1431>、イシン<143A>など173銘柄は年初来安値を更新。ＴＤＳＥ<7046>、ジャパンＭ＆Ａソリューション<9236>、日本情報クリエイト<4054>、ＡＲアドバンストテクノロジ<5578>、ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246>は値下がり率上位に売られた。



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