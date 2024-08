講談社が、対象書籍を2冊購入して応募された方の中から抽選で30組60名に「1デーパスポート:ファンタジースプリングス・マジック」が当たるプレゼントキャンペーンを開催中!

「1デーパスポート:ファンタジースプリングス・マジック」は、パーク開園中、ファンタジースプリングスに時間指定なくいつでも入場・再入場できるパークチケットです☆

講談社「東京ディズニーシー ファンタジースプリングス」へ行こう!キャンペーン

応募締め切り:2025年1月15日(水)当日消印有効

応募方法:

対象書籍を2冊を購入し、それぞれの帯についている応募券を切り取って通常はがきに貼り、必要事項を記載して郵送

対象書目:

・くまのプーさん 今日からはじめる 毎日を豊かにする100のこと(発売中)

・子どもといく 東京ディズニーシー ナビガイド2024‐2025 シールつき(発売中)

・さがして あそぼう! ディズニー 19のおはなし(2024年9月発売予定)

・Disney・PIXAR ピクサー with ディズニーマニアさん Quizes&Answers(2024年9月発売予定)

・Disney ヴィランズVS.ディズニーマニアさん Quizes&Answers(2024年10月発売予定)

・すべてのディズニープリンセス 13人のおはなし(2024年10月発売予定)

・東京ディズニーシー完全ガイド2025‐2026(2024年10月発売予定)

・ファンタジースプリングスガイド(2024年10月発売予定)

・ファンタジースプリングスの情報も満載! マップで歩く 東京ディズニーリゾート2025(2024年11月発売予定)

・Disney 抱きしめたい(2024年11月発売予定)

・ディズニー みんなのクリスマス! さがして あそぼう ギフトえほん(2024年11月発売予定)

招待日(各日5組10名):

・2025年3月22日(土)

・2025年3月23日(日)

・2025年3月24日(月)

・2025年3月28日(金)

・2025年3月29日(土)

・2025年3月30日(日)

東京ディズニーシーの新テーマポートとして2024年6月にオープンした「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

ディズニー映画『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』の世界を、このプロジェクトのために新たに開発する4つのアトラクションなどで再現した3つのエリアと、パーク内に位置し、最上級ランクの部屋を有するディズニーホテルで構成されたエリアです。

アナと雪の女王・塔の上のラプンツェル・ピーターパン!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」まとめ アナと雪の女王・塔の上のラプンツェル・ピーターパン!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」まとめ 続きを見る

講談社にて、そんな「ファンタジースプリングス」の1デーパスポートが当たるキャンペーンを開催中です。

講談社の対象書籍を2冊購入して応募すると「1デーパスポート:ファンタジースプリングス・マジック」が当たるプレゼント企画。

「1デーパスポート:ファンタジースプリングス・マジック」は、東京ディズニーシーのファンタジースプリングスをより満喫できるパークチケットです。

パーク開園中は、ファンタジースプリングスに時間指定なくいつでも入場・再入場できるほか、ファンタジースプリングス内のアトラクションを時間指定なく短い待ち時間で利用できます。

帯についている応募券を通常はがきに貼り、必要事項を記載して郵送すれば応募完了です。

ファンタジースプリングスを満喫できる「1デーパスポート:ファンタジースプリングス・マジック」が当たるキャンペーン。

ファンタジースプリングスの情報が詰まった書籍も対象になっています。

講談社の「東京ディズニーシー ファンタジースプリングス」へ行こう!キャンペーンは、2025年1月15日(水)応募受付中です☆

大切なことに気付けるアイデア集!講談社 ディズニー『くまのプーさん 今日からはじめる 毎日を豊かにする100のこと』 大切なことに気付けるアイデア集!講談社 ディズニー『くまのプーさん 今日からはじめる 毎日を豊かにする100のこと』 続きを見る

ストーリーもじっくり解説!講談社「東京ディズニーリゾート アトラクションガイドブック2024-2025」 ストーリーもじっくり解説!講談社「東京ディズニーリゾート アトラクションガイドブック2024-2025」 続きを見る

※必ず「応募にあたっての注意事項」をすべてよくお読みのうえ、応募ください

※電子書籍はこのキャンペーンの対象外です

※発売予定月・書名は予告なく変更または発売中止になることがあります

※2冊の組み合わせは問いません

※応募回数に制限はありません

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 1デーパスポートが抽選で当たる!講談社「東京ディズニーシー ファンタジースプリングス」へ行こう!キャンペーン appeared first on Dtimes.