日本ライフラインは、ウェブサイトをリニューアル!

リニューアルでは、利用者により見やすく分かりやすいウェブサイトを目指して、デザインやメニュー構成の見直しが行われました。

なお、今回のリニューアルに伴い、一部のURLが変更になりました。

ブラウザの「ブックマーク」「お気に入り」等に登録されている場合は、URLの変更をお願いします。

