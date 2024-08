【「ちゃお」9月号】8月2日 発売価格:690円

小学館は、雑誌「ちゃお」9月号を8月2日に発売した。価格は690円。

今号には、ちゃお発のファッションライン「Ciao Tokyo Collection(ちゃおトーキョーコレクション)」の第2弾「ミニボストンBAG」のほか、ちゃお限定「すとぷり」の実写&イラスト厚紙カードが付録としてついている。

また、新連載「はろー!マイベイビーS」(かわだ志乃氏)と「迷探偵ハーミット」(桜庭あも氏)がスタートする。ほかにも、読切「好きな人のわすれもの」(相庭氏)、「はむっとキミにむちゅー」(喜瀬りっか氏)も掲載されている。

※「はむっとキミにむちゅー」は、むちゅーの後ろに白抜きのハートが入ります。

付録

Ciao Tokyo Collection ミニボストン BAG

ブラック&ピンクの配色に丸いフォルムが特徴のミニボストンバッグ。ショルダー部分の長さを調節できる。サイズは11.5×20.5×11.5cm(縦×横×マチ)。

ちゃお限定! すとぷりの厚紙カード

2.5次元アイドルグループ「すとぷり」が前号から2号連続で「ちゃお」に登場。イラストも実写も楽しめるスペシャルな厚紙カードが「ちゃお」限定でついてくる。

2つの新連載がスタート

【「はろー!マイベイビーS」(かわだ志乃氏)】

赤ちゃんコメディ「はろー!マイベイビー」が、かわいさパワーアップしてカムバック。突然現われたキュートな赤ちゃんの正体は!?

【「迷探偵ハーミット」(桜庭あも氏)】

迷探偵×名探偵コンビが事件を解決!

(C) Shogakukan Inc. 2024 All rights reserved.

※付録は紙版のみで電子版には付きません。