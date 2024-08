ÇµÌÚºä46¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Áー¥È¥Ç¥¤¡×¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡õ²Î¾§¥á¥ó¥Ðー¤¬¸ø³«

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■『乃木坂工事中』の企画「新軍団ドラフトバトル」で結成されたユニット曲が各形態に収録決定!

乃木坂46が、8月21日にリリースする36thシングル「チートデイ」の収録内容・歌唱メンバーが公開された。

すでに配信がスタートしている表題曲「チートデイ」、TVアニメ『ATRI-My Dear Moments-』オープニングテーマ「あの光」の他、テレビ東京系列『乃木坂工事中』の企画「新軍団ドラフトバトル」で結成された軍団によるユニット曲計3曲が各形態に収録される。

さらにはアンダー楽曲と5期生楽曲も収録されることが発表となり、今作もバリエーション豊かな全7曲での展開となる。

リリース情報

2024.08.21 ON SALE

SINGLE「チートデイ」

<収録曲>

Type-A

1. チートデイ(36th選抜メンバー)

2. あの光(池田瑛紗、伊藤理々杏、井上和、岩本蓮加、賀喜遥香、田村真佑)

3. 落とし物(36thアンダーメンバー)

4. チートデイ -off vocal ver.-

5. あの光 -off vocal ver.-

6. 落とし物 -off vocal ver.-

Type-B

1. チートデイ(36th選抜メンバー)

2. あの光(池田瑛紗、伊藤理々杏、井上和、岩本蓮加、賀喜遥香、田村真佑)

3. 君にDitto(五百城茉央、奥田いろは、川崎桜(「崎」は、たつさきが正式表記)、筒井あやめ、弓木奈於)

4. チートデイ -off vocal ver.-

5. あの光 -off vocal ver.-

6. 君にDitto -off vocal ver.-

Type-C

1. チートデイ(36th選抜メンバー)

2. あの光(池田瑛紗、伊藤理々杏、井上和、岩本蓮加、賀喜遥香、田村真佑)

3. 懐かない仔猫(池田瑛紗、一ノ瀬美空、小川彩、菅原咲月、田村真佑)

4. チートデイ -off vocal ver.-

5. あの光 -off vocal ver.-

M6:懐かない仔猫 -off vocal ver.-

Type-D

1. チートデイ(36th選抜メンバー)

2. あの光(池田瑛紗、伊藤理々杏、井上和、岩本蓮加、賀喜遥香、田村真佑)

3. Keep in touch(佐藤楓、冨里奈央、中西アルノ、林瑠奈、松尾美佑)

4. チートデイ -off vocal ver.-

5. あの光 -off vocal ver.-

6. Keep in touch -off vocal ver.-

通常盤

1. チートデイ(36th選抜メンバー)

2. あの光(池田瑛紗、伊藤理々杏、井上和、岩本蓮加、賀喜遥香、田村真佑)

3. 熱狂の捌け口(五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、井上和、岡本姫奈、小川彩、奥田いろは、川崎桜、菅原咲月、冨里奈央、中西アルノ)

4. チートデイ -off vocal ver.-

5. あの光 -off vocal ver.-

6. 熱狂の捌け口 -off vocal ver.-

