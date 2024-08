CO・OP共済キャラクター「コーすけ」ぬいぐるみとキーホルダープレゼント！コープ共済連「Instagramコーすけお誕生日キャンペーン」

コープ共済連は、抽選で20名の方にコーすけのぬいぐるみとキーホルダーのセットをプレゼントする「Instagramコーすけお誕生日キャンペーン」を2024年8月1日(木)〜2024年8月29日(木)まで実施中です。

コープ共済連「Instagramコーすけお誕生日キャンペーン」

コープ共済連は、抽選で20名の方にコーすけのぬいぐるみとキーホルダーのセットをプレゼントする「Instagramコーすけお誕生日キャンペーン」を2024年8月1日(木)〜2024年8月29日(木)まで実施中。

本キャンペーンは、CO・OP共済キャラクターコーすけのお誕生日(8月8日)を記念し開催します。

■キャンペーンへの応募方法

1. 【公式】コープ共済 広報担当 Instagramアカウント【@coopkyosai】をフォロー

2. キャンペーンの指定の投稿に下記クイズの答えをコメント

クイズ:コーすけが誕生した年は何年でしょう?

(1)1984年 (2)1998年 (3)2010年 (4)2012年

(ヒント)CO・OP共済40周年記念サイト コープ共済のあゆみで確認できるよ!

コープ共済のあゆみURL

https://coopkyosai.coop/40th/history/

3. 応募完了!

■キャンペーン実施期間

2024年8月1日(木)〜2024年8月29日(木)

応募方法やプレゼント内容などの詳細はこちらから!

Instagram【@coopkyosai】アカウント

URL:

https://www.instagram.com/coopkyosai

■キャンペーン賞品詳細

コーすけぬいぐるみ(30cm)とコープ共済40周年記念コーすけキーホルダーのセットを抽選で20名の方にプレゼントされます。

・30cmコーすけぬいぐるみ

両手で抱えるくらいの大きさのコーすけです。

是非一緒に遊んであげてください。

・コーすけキーホルダー

CO・OP共済40周年を記念して作られた限定のコーすけです!

■当選者発表・賞品発送について

2024年9月下旬ごろ、当選者の方に【公式】コープ共済 広報担当 Instagramアカウント【@coopkyosai】よりダイレクトメッセージでご連絡します。

賞品発送は2024年10月中旬ごろを予定しています。

