実況ガイドラインも公開！Nintendo Switch「アパシー 鳴神学園七不思議+危険な転校生」

メビウスは、Nintendo Switch ホラーアドベンチャーゲーム「アパシー 鳴神学園七不思議(なるがみがくえんななふしぎ)」のアップデートとダウンロードコンテンツ「危険な転校生」を1つのパッケージにした「アパシー 鳴神学園七不思議+危険な転校生」を販売中です。

Nintendo Switch「アパシー 鳴神学園七不思議+危険な転校生」

8月中旬にSteam版の配信予定です。

「アパシー 鳴神学園七不思議」はこれまでに数々の名作RPG・アドベンチャーを世に送り出してきた飯島多紀哉氏の原作・脚本による家庭用最新作で、基本は選択肢を選ぶアドベンチャーゲームです。

2022年末のアップデートにより3,000を越える選択肢、650を越えるエンディングが準備されており、質・量ともにプレイヤーに支持されています。

2023年に配信した有料追加コンテンツ「危険な転校生」も加えたものとなり、更なるボリュームで楽しめます。

また、本作のセーブデータがあれば今冬発売予定の「アパシー」シリーズ最新作で追加シナリオを楽しめます。

本作ではゲーム実況や配信に関するガイドラインを設定しています。

詳細は「実況配信ガイドライン」をご確認下さい。

■物語概要

新聞部の一年生である坂上修一が校内新聞で七不思議の特集をするため、先輩が集めた7人の語り部から一話ずつ怖い話を聴いていくことになった。

しかし部室の扉を開けると、そこにいたのは6人だった。

まだ見ぬ7人目を待たずして七不思議の集会をはじめることになったが、部室は何やら不穏な空気で満ちていた。

この集会をしてはならない、そう頭によぎれども、もう引き返すことはできないのだ。

6人は一体どんな話を語ってくれるのだろうか。

そして最後に待ち受けているものとは……?

■製品情報 Nintendo Switch版

タイトル :アパシー 鳴神学園七不思議+危険な転校生

対応ハード:Nintendo Switch

ジャンル :ホラーアドベンチャー

プレイ人数:1人

発売日 :2024年8月1日(木)

メーカー希望小売価格 5,478円(税抜価格4,980円)

CERO :D

権利表記 :(C)飯島多紀哉.

(C)Shannon.Developped&Published by mebius.

■製品情報 Steam版

タイトル :アパシー 鳴神学園七不思議

ジャンル :ホラーアドベンチャー

プレイ人数:1人

発売日 :2024年8月中旬予定

メーカー希望小売価格 5,478円(税抜価格4,980円)

権利表記 :(C)飯島多紀哉.

(C)Shannon.Developped&Published by mebius.

