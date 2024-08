ハピネスレベルが上がりそう！東京ソラマチの「ベイマックスカフェ」はファン必見。写真映え要素もりもりだよ

2014年に日本公開された映画『ベイマックス』。公開10周年を迎える記念すべき年に、作品の魅力溢れるスペシャルなカフェ 「ベイマックス」OH MY CAFE がオープンします。東京・押上の東京ソラマチにて、8月2日(金)〜9月16日(月・祝)の期間で開催。フォトジェニックでかわいいメニューのほか、ファンにはたまらないグッズ展開にも注目です!「ベイマックス」OH MY CAFE/東京・押上個性的なキャラクターと感動的なストーリーで、世界中で大人気の作品『ベイマックス』。

東京ディズニーリゾートのアトラクションも人気を集めており、夏のあいだはベイマックスが主役のパレード・ショー「ベイマックスのミッション・クールダウン」も開催されています。そんな『ベイマックス』の日本公開10周年を記念して、「ベイマックス」OH MY CAFEがオープン。ベイマックス要素を取り入れ、インパクト抜群なフォトジェニックで趣向を凝らした、楽しいメニューがラインナップしていますよ。店内には、ベイマックスをはじめとした個性的なキャラクターのデコレーションがたくさん!壁には赤いハートが散りばめられていて、どこを切り取ってもかわいいんです。店内では、ベイマックスやハートがデザインされたテーブルを発見!こんなにかわいいテーブルに食事を並べたら、写真映えする1枚が撮れそうですね。キャラクターモチーフのメニューがキュート「ベイマックス」OH MY CAFEで提供されるメニューは、どれも個性的でかわいい見た目のものばかり。「いつも一緒♡オムライス」(税込1790円)は、具だくさんのスクランブルエッグに、ベイマックスの形のライスを乗せた一品。中央には、ヒロのピックもトッピングされています。「ハートフル和風クリームパスタ」(税込2190円)は、ベイマックスのお顔がとってもキュート。野菜を多く使用したヘルシーな和風クリームパスタで、中央のベイマックスははんぺんで表現しているといいます。3種類の表情からランダムで提供されるとのことなので、どんなお顔が見られるか楽しみですね!カレーうどんの上にエスプーマを乗せた「ホワイトカレーうどん」(税込1990円)は、彩り鮮やかなメニューです。エスプーマからのぞくベイマックスの顔がかわいらしく、食べるのがもったいないほど…。冷たいフードを食べたいなら、「カラフルフローズンヨーグルト」(税込1690円)がおすすめ。丸いフローズンヨーグルトに、ビッグ・ヒーロー6の仲間たちをイメージしたフルーツが添えられています。乾いた喉にはスムージーが合いそう。写真映えもする「グリーンスムージー」(税込1190円)、「ストロベリーヨーグルトスムージー」(税込1190円)、「ヨーグルトスムージー」(税込1190円)を頼んで、おしゃれな1枚を撮っちゃいましょう。ホットドリンクを注文すると、プラス税込2200円でスーベニアの「マグカップ」を購入することが可能。そのほか、ドリンクメニューとセットで「スプーン」(税込1100円)、アイスティーとセットで「スクエアボトル」(税込1650円)も買えますよ。写真を撮る場合は、カフェで貸し出されている「ベイマックス」と一緒に撮影してみて。ぷにぷに触感のベイマックスと写真を撮れば、特別な1枚になること間違いなしです!こちらは要返却のグッズとなるため、間違えて持ち帰らないように注意してくださいね。ベイマックスファン必見のかわいいグッズもずらり会場では、たくさんのオリジナルグッズを販売。友達と「ステッカー(ランダム10種)」(税込605円)を購入して、その場で中身を見せ合いっこするのも楽しそうですね。「マシュマロキーホルダー」(税込1100円)は、ぷにぷにとした触り心地がクセになっちゃうかも…。物販コーナーで税込3000円以上購入すると、1会計につき「缶バッジ(全5種)」が1点もらえるそうですよ。カフェを利用せず、ショップエリアのみでお買い物を楽しむこともOK。またグッズ売り場には、大きなベイマックスが登場しています!かなり迫力があるベイマックスと一緒に、写真撮影も忘れずに。事前予約をした人にはファイルのプレゼント!「ベイマックス」OH MY CAFEの利用の際、事前予約(税込770円/1名)を申し込んでメニューを注文すると、「オリジナルA5クリアファイル(全3種)」がもらえます。柄はランダムとなるため、どれがもらえるかはその場のお楽しみ!ぜひベイマックスファンは事前予約をして、お店に足を運んでくださいね。「ベイマックス」OH MY CAFE期間:2024年8月2日(金)〜9月16日(月・祝)場所:BOX cafe&space 東京ソラマチ店(東京都墨田区押上1丁目1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 1F タワーヤード 6番地)営業時間:10:00〜21:50公式サイト:https://bm2024.ohmycafe.jp/©Disney