韓国で猛暑・熱帯夜続く ソウルなどに雨予報も
【ソウル聯合ニュース】韓国は２日も全国的に厳しい暑さが続く見通しだ。各地で猛暑警報・注意報が発令中で、ほとんどの地域で最高体感温度が３５度前後まで上昇する見込み。非常に蒸し暑く、多くの地域で熱帯夜になりそうだ。
午前９時現在の気温は、ソウル市が２８．９度、仁川市が２８．２度、水原市が２９．３度、春川市が２７．８度、江陵市が３４．１度、清州市が２８．７度、大田市が３０．２度、全州市が３０．２度、光州市が２８．９度、済州島が３１．４度、大邱市が３０．４度、釜山市が３０．５度、蔚山市が３１．４度、昌原市が３２．４度。
日中の最高気温は３０〜３７度で、当分は気温が例年より高くなる見込みだ。
朝鮮半島中部地方はおおむね曇りで、南部地方と済州島は雲が多くなる。
京畿北部、江原北部の内陸で雨が降り始め、午前中にソウル、仁川、京畿南部、江原内陸・山間部、忠清圏などに拡大し、午後にほぼやむ見通しだ。
予想降水量は江原北部の内陸・山間部で５〜４０ミリ、京畿北部と黄海５島で６０ミリ以上、江原中部・南部内陸・山間部と忠清圏で５〜２０ミリ。午後には慶尚南道などの一部地域や済州島でにわか雨が降ると予想される。
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
午前９時現在の気温は、ソウル市が２８．９度、仁川市が２８．２度、水原市が２９．３度、春川市が２７．８度、江陵市が３４．１度、清州市が２８．７度、大田市が３０．２度、全州市が３０．２度、光州市が２８．９度、済州島が３１．４度、大邱市が３０．４度、釜山市が３０．５度、蔚山市が３１．４度、昌原市が３２．４度。
朝鮮半島中部地方はおおむね曇りで、南部地方と済州島は雲が多くなる。
京畿北部、江原北部の内陸で雨が降り始め、午前中にソウル、仁川、京畿南部、江原内陸・山間部、忠清圏などに拡大し、午後にほぼやむ見通しだ。
予想降水量は江原北部の内陸・山間部で５〜４０ミリ、京畿北部と黄海５島で６０ミリ以上、江原中部・南部内陸・山間部と忠清圏で５〜２０ミリ。午後には慶尚南道などの一部地域や済州島でにわか雨が降ると予想される。
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止