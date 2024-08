Intelが2024年8月1日に全従業員の15%以上に相当する約1万5000人の人員削減を行うことを発表しました。Intelは2025年に100億ドル(約1兆5000億円)のコスト削減を計画しており、今回の人員削減はこの計画の一環とのことです。Actions to Accelerate our Progresshttps://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/actions-accelerate-our-progress.html

Intel is laying off over 15,000 employees and will stop ‘non-essential work’ - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/8/1/24210656/intel-is-laying-off-over-10000-employees-and-will-cut-10-billion-in-costsIntelは2024年8月1日に2024年第2四半期の業績を報告しました。2024年第2四半期の売上高は前年同期比で1%減となる128億ドル(約1兆9000億円)であったものの、純利益は16億1000万ドル(約2400億円)の赤字となったことが報告されています。Intelのパット・ゲルシンガーCEOは「2024年第2四半期の財務実績は、主要な製品およびプロセス技術のマイルストーンを達成したにもかかわらず、期待外れのものとなりました。AIのような強力なトレンドから十分に恩恵を受けていないため、当社の収益は期待通りに伸びていません」と語っています。業績が低迷するIntelでは2025年に100億ドル規模のコスト削減を計画しており、その一環として2024年8月1日に1万5000人以上の従業員を解雇することを発表しました。また、Intelは2026年まで毎年数十億ドル(数千億円)の研究開発費とマーケティング支出を削減し、2024年は設備投資を20%以上削減することを明らかにしています。Intelは「不要不急の作業をやめるように組織を再編し、全てのアクティブなプロジェクトと開発機器をチェックして、支出の見直しを図ります」と述べています。Intelがコスト削減に向けて人員削減を実施する予定であることは、これまでにも報じられていました。Intelが低迷する収益と市場シェアの回復に向けた資金調達のために数千人規模の人員削減を実施する可能性 - GIGAZINEIntelのデビッド・ジンスナーCFOは「支出削減を実施することで、Intel全体の利益を改善し、バランスシートを強化するための積極的な措置を講じています。これらの措置により、流動性が大幅に向上し、負債残高が削減されると同時に株主の長期的な価値を高めるための適切な投資が可能になると期待しています」と述べました。また、ゲルシンガー氏によると、Intelは適格な従業員に対して強化された退職金制度を提供し、従業員による自主退職を申請できるようにするとのこと。ゲルシンガー氏は「強は私たち全員にとって困難な日であり、これからも困難な日々が続くでしょう。しかし、私たちは進歩を積み重ね、新しい成長の時代を迎えるために必要な変化を遂げています」と語っています。