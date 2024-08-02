◆第２９回エルムＳ・Ｇ３（８月４日、札幌競馬場・ダート１７００メートル）

出走馬１４頭の枠順が８月２日、決まった。前走の平安Ｓで重賞２勝目を挙げたミトノオー（牡４歳、美浦・牧光二厩舎、父ロゴタイプ）は５枠７番。３度目の重賞Ｖを狙う。芝の２０２２年ホープフルＳを勝ち、２０２３年チャンピオンズＣ、東京大賞典を連続３着した実績馬ドゥラエレーデ（牡４歳、栗東・池添学厩舎、父ドゥラメンテ）は６枠１０番。６年連続で勝ち馬が今レースを優勝しているマリーンＳを制したナチュラルハイ（牡４歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父スクリーンヒーロー）は３枠４番からスタートを切る。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）フルム 牡５ ５７ 水口 優也

（２）ユティタム 牡４ ５７ 佐々木 大輔

（３）ヴィクティファルス セ６ ５８ 池添 謙一

（４）ナチュラルハイ 牡４ ５７ 永野 猛蔵

（５）ホウオウアマゾン 牡６ ５７ 菱田 裕二

（６）サヴァ 牡６ ５７ 岩田 康誠

（７）ミトノオー 牡４ ５８ 松山 弘平

（８）シルトプレ 牡５ ５７ 石川 倭

（９）ペイシャエス 牡５ ５８ 横山 和生

（１０）ドゥラエレーデ 牡４ ５７ 武 豊

（１１）タガノクリステル 牝５ ５５ 古川 吉洋

（１２）テーオードレフォン 牡５ ５７ 丸山 元気

（１３）ベルダーイメル 牡７ ５７ 角田 大河

（１４）プロミストウォリア 牡７ ５８ 西村 淳也