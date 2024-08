TWICE・ツウィがナヨン、ジヒョに続いてグループ 3人目のソロデビュー決定！AL名は『abouTZU』

TWICEのツウィが、ナヨン、ジヒョに続いてグループ3人目のソロデビューを果たす。

JYPエンターテインメントは8月2日、公式SNSでツウィのソロデビューを発表。併せてアルバムのオープニングトレーラー映像をサプライズ公開した。

アルバム名は、「about」と「TZUYU」(ツウィ)を合体させた『abouTZU』だ。

(写真=JYPエンターテインメント)

映画の予告編のようなオープニングトレーラーは、美しいツウィと魅惑的な映像美が目を引く。複数の時計、コップに広がる火種、床を転がっていく紙の山、額縁の中で吹き荒れる波など、非現実的な光景が夢のような状況を表現している。そして、「I'm a believer, a Dreamer.Trust me」「before I give you my all、I will ask one last time.So are you ready?」という字幕が謎を残している。

ツウィの新たな魅力が再発見できる『abouTZU』に関する情報は、今後、TWICE公式SNSで順次公開される予定だ。

なお、TWICEは7月27、28日の2日間、海外女性アーティストとしては初めて、日産スタジアムで単独公演を開催。単独公演を行い、1年3カ月にわたる大規模ワールドツアーを盛況裏に終えた。全世界27地域51公演を通じて計150万人を動員し、世界的な人気を改めて示した。

◇ツウィ プロフィール

1999年6月14日生まれ。台湾・台南市出身。本名はチョウ・ツウィ(周子瑜)。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。グループ最年少だが、最高身長(公称170cm)。ビジュアルメンバーとして知られ、アメリカの映画情報サイト『TC Candler』による「世界で最も美しい顔100人」では毎年のように上位にランクインしている。クールビューティーな印象だが、実は泣き虫の一面も。