【エルムS枠順確定】ミトノオーは5枠7番、ドゥラエレーデは6枠10番
8月4日に札幌競馬場で行われる、第29回エルムステークス(3歳上・GIII・ダ1700m)の枠順が2日確定した。
前走で平安Sを逃げ切ったミトノオー(牡4、美浦・牧光二厩舎)は5枠7番、ドバイWC5着からここへ臨むドゥラエレーデ(牡4、栗東・池添学厩舎)は6枠10番に入った。発走は15時35分。枠順は以下の通り。
( )内は性齢、騎手・調教師
1-1 フルム(牡5、水口優也・浜田多実雄)
2-2 ユティタム(牡4、佐々木大輔・須貝尚介)
3-3 ヴィクティファルス(セ6、池添謙一・池添学)
3-4 ナチュラルハイ(牡4、永野猛蔵・黒岩陽一)
4-5 ホウオウアマゾン(牡6、菱田裕二・矢作芳人)
4-6 サヴァ(牡6、岩田康誠・上村洋行)
5-7 ミトノオー(牡4、松山弘平・牧光二)
5-8 シルトプレ(牡5、石川倭・米川昇)
6-9 ペイシャエス(牡5、横山和生・小西一男)
6-10 ドゥラエレーデ(牡4、武豊・池添学)
7-11 タガノクリステル(牝5、古川吉洋・長谷川浩大)
7-12 テーオードレフォン(牡5、丸山元気・梅田智之)
8-13 ベルダーイメル(牡7、角田大河・本田優)
8-14 プロミストウォリア(牡7、西村淳也・野中賢二)
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。