8月4日に札幌競馬場で行われる、第29回エルムステークス(3歳上・GIII・ダ1700m)の枠順が2日確定した。

前走で平安Sを逃げ切ったミトノオー(牡4、美浦・牧光二厩舎)は5枠7番、ドバイWC5着からここへ臨むドゥラエレーデ(牡4、栗東・池添学厩舎)は6枠10番に入った。発走は15時35分。枠順は以下の通り。

( )内は性齢、騎手・調教師

1-1 フルム(牡5、水口優也・浜田多実雄)

2-2 ユティタム(牡4、佐々木大輔・須貝尚介)

3-3 ヴィクティファルス(セ6、池添謙一・池添学)

3-4 ナチュラルハイ(牡4、永野猛蔵・黒岩陽一)

4-5 ホウオウアマゾン(牡6、菱田裕二・矢作芳人)

4-6 サヴァ(牡6、岩田康誠・上村洋行)

5-7 ミトノオー(牡4、松山弘平・牧光二)

5-8 シルトプレ(牡5、石川倭・米川昇)

6-9 ペイシャエス(牡5、横山和生・小西一男)

6-10 ドゥラエレーデ(牡4、武豊・池添学)

7-11 タガノクリステル(牝5、古川吉洋・長谷川浩大)

7-12 テーオードレフォン(牡5、丸山元気・梅田智之)

8-13 ベルダーイメル(牡7、角田大河・本田優)

8-14 プロミストウォリア(牡7、西村淳也・野中賢二)

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。