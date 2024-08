究極仕様のUHD BD「ジョーカー」10月発売。A3ポスターやカード封入

UHD BD「ジョーカー アルティメット・コレクターズ・エディション」

1000840287(品番) 8,580円 2024年10月9日発売

ワーナー・ブラザースは、映画「ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ」の10月11日劇場公開を記念して、豪華封入特典を付けた4K Ultra HD Blu-ray「ジョーカー アルティメット・コレクターズ・エディション」を10月9日に発売する。2枚組で、価格は8,580円。

UHD BDおよびBD本編に加えて、三方背アウターケース、A3ポスター、アートカード(3枚)、そして劇中に登場したコンディション・カード(両面)を1セットにした豪華パッケージ。発売元はワーナー・ブラザースで、販売元はNBCユニバーサル。

三方背アウターケース

A3ポスター

アートカード(3枚)

コンディション・カード

映画「ジョーカー」は、アメコミ作品初の快挙となるヴェネツィア国際映画祭最高賞となる<金獅子賞>を受賞。全米では公開から3日間で約100億円超え、さらにR指定映画歴代最高となる全世界興行収入1,500億円を突破。日本でも興行収入50億円を記録し、観客動員 350万人超えるヒットを記録した。

都会で大道芸人として暮らしていた孤独な男アーサー・フレックが、最も強く、最も残酷なヴィラン“ジョーカー”へと変貌していく様を、実力派俳優ホアキン・フェニックスが怪演。アメコミ作品史上初、そして自身のキャリア初となるアカデミー賞主演男優賞獲得も話題を集めた。

日本語吹替版では、声優・平田広明(「ONE PIECE」サンジ役、「パイレーツ・オブ・カリビアン」シリーズのジャック・スパロウ役)が、鬼気迫るジョーカーを演じている。

映像特典(29分)として、「ジョーカーが生まれるまで」「新たなジョーカーとゴッサムを描く」「撮影の舞台裏」「狂気の記録」を収録する。

TM & (C) DC. Joker (C) 2019 Warner Bros. Entertainment Inc., Village Roadshow Films (BVI) Limited and BRON Creative USA, Corp. All rights reserved.