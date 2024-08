【リラックマ「お空のくるりんわたあめ」テーマグッズ】9月上旬 発売予定

サンエックスは、「リラックマ」のキャラクター コリラックマがメインの新商品を9月上旬から全国の販売店やネットショップにて順次発売する。価格は、「ぬいぐるみ (M)」が4,620円など。

新商品には「お空のくるりんわたあめ」がテーマの淡い色合いが可愛い、雑貨やぬいぐるみ、コスメアイテムなどがラインナップする。さらに、ハロウィンをモチーフにした「リラックマ」と「すみっコぐらし」のぬいぐるみも登場する。

リラックマ「お空のくるりんわたあめ」テーマ新商品

【ふわふわフォトキーホルダー】

価格:各1,870円

【ぬいキャリーポーチ】

価格:各2,200円

【ヘアバンド】

価格:2,200円

【ヘアキャップ】

価格:1,980円

【シュシュ】

価格:1,540円

【商品名:メイクブラシセット】

価格:2,420円

【コスメポーチ】

価格:3,080円

【折りたたみミラー】

価格:2,750円

【マルチペンスタンド】

価格:3,080円

【ダイカットインデックスホルダー】

価格:各550円

【ペンポーチ】

価格:1,760円

【ミニタオル】

価格:各858円

【ミニトートバッグ】

価格:2,750円

【トートバッグ】

価格:4,180円

【マルチコレクションホルダー】

価格:1,430円

【ピンバッジコレクション】

価格:各825円

【ぶらさげぬいぐるみ(コリラックマ)】

価格:2,310円

【ぶらさげぬいぐるみ(らいおんのぬいぐるみ)】

価格:1,980円

【てのりぬいぐるみ】

価格:各1,540円

【ぬいぐるみ】

価格:各3,080円

【シーンぬいぐるみ】

価格:3,300円(2個セット)

【ぬいぐるみマルチポシェット】

価格:3,520円

【ぬいぐるみ (M)】

価格:4,620円

リラックマハロウィン

【てのりぬいぐるみ】

価格:各1,650円

すみっコぐらしハロウィン

【てのりぬいぐるみ】

価格:各1,430円

【ぶらさげぬいぐるみ】

価格:2,750円

【シーンぬいぐるみ】

価格:3,520円

(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.