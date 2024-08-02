¥Ò¥«¥ë¡ÖÇÏ»É¤·¡×¥µ¥Ö¥¹¥¯¿·»ö¶È¤¬Ä¶¹¥Ä´¡¡Â¾»ö¶È¤â½çÄ´¡¡¾×·â¤Î¡Ö·î¼ý¡×ÀÖÍç¡¹¹ðÇò¡ÖÂ¿¾¯Á°¸å¤¹¤ë¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ò¥«¥ë¡Ê33¡Ë¤¬¡¢2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤«¤Î/¥«¥Î¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¿·»ö¶È¤Î¡ÖÇÏ»É¤·¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥«¥ë¤Ïº£Ç¯4·î¡¢¼«¿È¤ÎÂç¹¥Êª¤Ç¤¢¤ëÇÏ»É¤·¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£³ô¼°²ñ¼ÒDORAYAKI¤«¤é¡¢²ñ°÷¸ÂÄê¤ÇÆÏ¤±¤ë¡Ö¾éÃÌÈ´¤¤Ç»Ý¤¤ÇÏ»É¤·¡×¤ò³«»Ï¡£¥Ò¥«¥ë¤¬3¥«·î´ÖÇÏ»É¤·¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤ÆËÜµ¤¤Ç¸·Áª¤·¤¿¶Ë¾å¤ÎÇÏ»É¤·¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¢¤ê¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤ÏÇÏ»É¤·¤ÎËÜ¾ì¡¦·§ËÜ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Ï·ÊÞ¡Ö¿ûÇµ²°¡×¤È¥³¥é¥Ü¡£¥«¥Î¤Ï¡ÖÁ´Éô¤ª¤¤¤·¤¤¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡×¤È¶Ã¤¡¢¥Ò¥«¥ë¤â¡Ö¤«¤Ê¤êÉ¾È½¤¨¤¨¤Ç¡£º£¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç1950¿Í¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡·î¤Ë1Ëü±ß¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤¿¤á¡ÖËè·î2000Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡£¡ÖÇÏ»É¤·¤Ï·î¤Ë2000Ëü±ß¤¯¤é¤¤Çä¤ì¤ë¤ï¤±¤ä¤ó¡¢¤½¤ì¤¬Ëè·îÇä¤ì¤ë¤«¤é¡¢Çä¤ê¾å¤²¤À¤±¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é2000Ëü±ß¡£Ç¯¾¦¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é2²¯4000Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ÎÇÏ»É¤·¥ì¥Ù¥ë¤ÎÃì¤¬¡¢15ËÜ¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤«¤â¡×¤È¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä²½¾ÑÉÊ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¤¬15¤Û¤É¤¢¤ë¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹ðÇò¤Ë¡¢¥«¥Î¤Ï¡Ö·î¼ý¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¡£¥Ò¥«¥ë¤Ï¡Ö·î¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯¾å²¼¤¹¤ë¤±¤É¡¢Á´Á³¡¢²¯¤ÏÄ¶¤¨¤ë¤Ê¡£¤½¤ì¤¬²¿²¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ã¤ÆÏÃ¡×¤È·å°ã¤¤¤Ê·î¼ý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£