・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７６．３１ドル（－１．６０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２４８０．８ドル（＋７．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２８３３．１セント（－４４．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５３２．００セント（＋４．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝３８２．００セント（－０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０２２．００セント（－６．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　２７３．５９（－４．５３）

出所：MINKABU PRESS