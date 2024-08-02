１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７６．３１ドル（－１．６０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４８０．８ドル（＋７．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８３３．１セント（－４４．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３２．００セント（＋４．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８２．００セント（－０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２２．００セント（－６．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２７３．５９（－４．５３）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７６．３１ドル（－１．６０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４８０．８ドル（＋７．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８３３．１セント（－４４．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３２．００セント（＋４．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８２．００セント（－０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２２．００セント（－６．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２７３．５９（－４．５３）
出所：MINKABU PRESS