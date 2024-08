製造業向けプロセス共有資産化マッチングプラットフォーム！Concept Simulation「CSPP」

Concept Simulationは、製造業の開発領域を対象としたプロセスを共有するための新サービス「CSPP」の提供中です。

Concept Simulation「CSPP」

■サービスの特徴

*プロセスの標準化と効率化

CSPPは、企業内のプロセスを標準化し、効率化するための最適なツールです。

専門的な知識を有するコンサルタントがプロセスを記述し、全社で共有することで、業務の流れが明確化され、作業の効率が向上します。

これにより、無駄な作業を減らし、品質向上にも貢献します。

*専門的な知識を有する社員とプロセスコンサルタントのマッチング

CSPPは、「社員が保有する専門的な知識を残したい企業」と、「専門的な知識をプロセス化できるコンサルタント」とを効率的にマッチングします。

これにより、企業内の知識が体系化され、だれでもアクセス可能な形で保存されます。

*イノベーションの促進と市場競争力の強化

CSPPを利用してプロセスを記述することで、企業内のベストプラクティスや成功や失敗事例を共有し、イノベーションを促進することができます。

これにより、企業は市場での競争力を強化し、持続的な成長を実現します。

■利用の流れ

問い合わせフォームからの会員登録後、「製造業企業」もしくは「プロセスを記述するコンサルタント」のいずれかを選択し登録します。

登録後、公式ウェブサイトで希望の案件を受注します。

受注後は、期日に応じて案件を進めます。

利用後は提案内容に基づいてアクションを実施し、必要に応じて追加のサポートを依頼します。

申込方法 : お問い合わせください

URL :

http://www.concept-simulation.co.jp/cspp/

