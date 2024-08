ライドオンジャパンは、ダウンロード版で配信中の「マーセナリーズリバース」と「マーセナリーズラメント」が1本で楽しめるパッケージ版『マーセナリーズサーガ リバース&ラメント』が2024年12月12日(木)に発売します。

ライドオンジャパン『マーセナリーズサーガ リバース&ラメント』

ライドオンジャパンは、ダウンロード版で配信中の「マーセナリーズリバース」と「マーセナリーズラメント」が1本で楽しめるパッケージ版『マーセナリーズサーガ リバース&ラメント』が2024年12月12日(木)に発売!

パッケージ版は「通常版」と「限定版」の2種類となり、各販売店にて予約受付を開始しました。

「限定版」にはゲームソフトの他にパッケージ版新メインビジュアルのキャラメルボックスとA5サイズのミニアートブックとゲーム内に使用されている曲のうち25曲を厳選したサウンドトラックCD、「マーセナリーズリバース」と「マーセナリーズラメント」のパッケージ版メインビジュアルのホログラム加工ポストカードが付属します。

<パッケージ版概要>

タイトル名:マーセナリーズサーガ リバース&ラメント

ジャンル :タクティカルシミュレーションRPG

対応機種 :Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)4

プレイ人数:1人

発売日 :2024年12月12日(木)

予約開始日:2024年7月31日(水)

価格 :通常版 3,850円(税込)

限定版 7,150円(税込)

また、店舗別予約特典があります。

<店舗別特典>

・Amazon特典 オリジナルPC&スマホ壁紙

https://qr.paps.jp/y6jR5

・WonderGOO特典 A3タペストリー(限定版のみ)

https://qr.paps.jp/qlbdH

・あみあみ特典 アクリルキーホルダー

https://qr.paps.jp/JBkx9

・楽天ブックス特典 アクリルキーホルダー (公開準備中)

※取り扱い店舗と特典物の詳細については、各販売店へお問い合わせください。

※店舗特典画像は後日公開予定です。

<マーセナリーズサーガについて>

マーセナリーズサーガシリーズは、キャラクターのレベルを上げてスキルを整え、ステージを攻略するタクティカルシミュレーションRPGです。

マス目で区切られたクオータービューのバトルマップで、近接攻撃が得意なファイター、遠距離攻撃が得意なアーチャー、味方の回復や支援を担当するプリーストなど、さまざまな役割を持つキャラクターを操作して戦います。

<マーセナリーズリバースについて>

一匹狼の剣士として諸国を渡り歩く傭兵アーヴィン。

彼が故郷のアストラス王国へ立ち寄った時、悪漢に襲われている貴族の少女と護衛の一団を目撃、間一髪のところで悪漢を撃退する。

その少女は王位後継者争いの渦中の人、キラ王女だった。

おじさん剣士と若き王女が織りなす傭兵活劇!本格派タクティカルSRPG!マーセナリーズサーガシリーズ「マーセナリーズリバース」は、シリーズの6作品目です。

今までのシリーズで登場したシステムやスキルを引き継ぎ、より遊びやすくなっています。

<マーセナリーズラメント>

死神に「凶兆が最も高まる100日後、逃れられぬ死が訪れる。」と、不気味な予言を残された主人公・ヨハンと、大陸各地に広がる謎の疫病を癒やせる巫女・アマーリエが死の運命に立ち向かう傭兵活劇!

マーセナリーズサーガシリーズ「マーセナリーズラメント」は、シリーズの7作品目です。

今までのマーセナリーズサーガシリーズのシステムに加え、戦闘中キャラクターが一定時間パワーアップする降臨(アドベントソウル)や連携攻撃(アドベントアタック)などといった要素が追加され、さらに戦略の幅が広がりました!

※ 本文中の会社名または商品名は各社の商標または登録商標です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 限定版にはサウンドトラックCDも!ライドオンジャパン『マーセナリーズサーガ リバース&ラメント』 appeared first on Dtimes.