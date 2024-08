『スター・ウォーズ』シリーズ最新ドラマ「スケルトン・クルー(原題)」は2024年12月3日にで配信となることがわかった。ジュード・ロウ主演、『スター・ウォーズ』版『グーニーズ』と称される注目作だ。初画像も公開され、キャラクター名も明らかになっている。

左からウィム(ラヴィ・カボット=コニャーズ)、ジョド・ナ・ナウッド(ジュード・ロウ)、KB(キュリアナ・クラッター)、ニール(ロバート・ティモシー・スミス)、ファーン(ライアン・キーラ・アームストロング)。象のようなニールは、1980年代の映画のような昔懐かしいルック。これは『エピソード6/ジェダイの帰還』(1983)ジャバ・ザ・ハットの宮殿で楽器を演奏していたマックス・レボと同じオートラン族と見られる。

写真からわかるように、少年少女の冒険が色鮮やかに描かれそう。ジュード・ロウが演じるジョド・ナ・ナウッドなる人物は、子どもたちを導く立ち位置となりそうだ。

「スケルトン・クルー」監督はの『スパイダーマン』シリーズ監督で知られるジョン・ワッツ。(2019-)と同じ新共和国時代を舞台に、銀河に迷い込んだ“小さな小さな惑星”の子どもたちが家に帰るため奮闘する物語。「スティーブン・スピルバーグによる1980年代の青春冒険映画の銀河版」や『グーニーズ』(1985)のような作風と形容されている。

エピソード監督には『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』のダニエルズ(ダニエル・クワン&ダニエル・シャイナート)、『グリーン・ナイト』(2021)デヴィッド・ロウリー、「マンダロリアン 」ブライス・ダラス・ハワード、マーベル『サンダーボルツ』ジェイク・シュライアー、『ミナリ』(2020)リー・アイザック・チョンといった面々が参加。子どもから大人まで楽しめる、新しい『スター・ウォーズ』シリーズとなりそうだ。

「スケルトン・クルー(原題)」は2024年12月3日にディズニープラスで配信。日本での公式なアナウンスも待とう。