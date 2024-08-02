マッキントッシュが2冠 豪は5個目の金 パリ五輪競泳
【AFP＝時事】パリ五輪は1日、競泳の各種目決勝が行われ、女子200メートルバタフライはサマー・マッキントッシュ（Summer McIntosh、カナダ）が歴代2位にして五輪新記録の2分3秒03で金メダルを獲得した。
17歳のマッキントッシュは今大会、400メートル個人メドレーを制したほか、400メートル自由形ではアリアン・ティットマス（Ariarne Titmus、オーストラリア）に次ぐ銀メダルに輝いている。
女子4×200メートル自由形リレーはオーストラリアが五輪記録を更新する7分38秒08で優勝し、今大会競泳5個目の金メダルを手にした。
女子200メートル平泳ぎはケート・ダグラス（Kate Douglass、米国）が優勝。連覇を狙ったタチアナ・スミス（Tatjana Smith、南アフリカ）が2位に入り、現役生活に別れを告げた。
男子200メートル背泳ぎはフベルト・コシュ（Hubert Kos、ハンガリー）が金メダルに輝いた。
【翻訳編集】AFPBB News
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