ÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò ¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤Ï·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤º¡½¡½ ÎÞ¤ÎÇÔÀï¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¡Ö4Ç¯¸å¤Ø¤Î´õË¾¡×
£³ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÏÎÞ¤Î·ëËö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¶¥±Ë½÷»Ò100£í¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¡Ê24¡Ë¤Ï¡¢½à·è¾¡¤ÇÇÔÂà¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¤³¤ß¾å¤²¤ëÁÛ¤¤¤ò´®(¤³¤é)¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Âç²ñ¤Ç¤Ï½ª»Ï¡¢¼«¿È¤Î±Ë¤®¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£Í½Áª¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤â£³Ê¬Â¤é¤º¤ÇÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£½à·è¾¡ÇÔÂà¸å¡¢¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¬¤À¤±ÌµÂÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¶ì¤·¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡Ù¤È¹æµã¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹»Ñ¤Ë¡¢¤â¤é¤¤µã¤¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤·¤¿ËÜ»ïµ¼Ô¡Ë
¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÆ´¤ìÂ³¤±¤¿¸ÞÎØ¤Î¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¥Ñ¥ê¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÏÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ê¥ª¸ÞÎØ½÷»Ò£´¡ß100£í¥ê¥ì¡¼¤ÇÃÓ¹¾¤È¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¾¾ËÜÌïÀ¸»á¤À¡£Ä¹¤¤¥ê¡¼¥Á¤òÀ¸¤«¤·¡¢£³°Ì¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿Á°È¾50£í¤Î±Ë¤®¤Ë´õË¾¤ò¸«¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÁ°È¾¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¾¡Éé¤¹¤ë¡¢¶¯¤¤»þ¤ÎÃÓ¹¾Áª¼ê¤Î¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ª¹Ã¹ü¤Î¹¤¤²ÄÆ°°è¤ò³è(¤¤¡Ë¤«¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤âÁ´À¹´ü¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Ï¸åÈ¾¤Ë¥Ð¥Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¥é¥¹¥È25£í¤ò²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤Ï¸²Ãø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ï»ýµ×ÎÏ¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»î¹çÄ¾¸å¤Ë¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ë¡Ø£´Ç¯¸å¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ëµ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¼þ°Ï¤¬Ë¾¤à¡É¶¯¤¤ÃÓ¹¾¡É¤Ë±þ¤¨¤ëÀº¿ÀÎÏ¤Ï¡¢ÁêÅö¥¿¥Õ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¶¯¿Ù(¤¤ç¤¦¤¸¤ó)¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤ÎÇÔÀï¤â¡¢É¬¤º¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
»×¤¨¤Ð¡¢ÃÓ¹¾¤Ï¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç²¿ÅÙ¤âº¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎºÇ¤¿¤ëÎã¤¬¡¢¡Ç19Ç¯¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿Çò·ìÉÂ¤À¡£¹³¤¬¤óºÞ¤ÎÉûºîÍÑ¤Ç°ìÆü¤Ë£µ²ó¤âÓÒÅÇ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÂÎ½Å¤¬15Ô°Ê¾åÍî¤Á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¡¢¡Ç21Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¥ì¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÅìµþ¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÁ°¾¥Àï¤Ç¤¢¤ëºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦¿å±Ë¤Ç¤âºÆ¤ÓºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£ÆÀ°Õ¤Î100£í¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤È50£í¼«Í³·Á¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ½ÁªÍî¤Á¡£¤³¤Î£²¼ïÌÜ¤Ç¤Ï¡Ç15Ç¯¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢°ÊÍè¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÃÓ¹¾¤ÏÄü(¤¢¤¤é)¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶¯¹ë¹ñ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ø¤ÎÉð¼Ô½¤¹Ô¤ò·è°Õ¡£10Ô¤Î½Å¤ê¤òÁõÃå¤·¡¢25£í¤ò£¸ËÜ±Ë¤®ÀÚ¤ë¤Ê¤É²á¹ó¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¹¡×¡Ê¿å±ËÏ¢ÌÁ´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÃÓ¹¾¤Ï¼«Ãø¡Ø¤â¤¦°ìÅÙ¡¢±Ë¤°¡£¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ò¡Ê¤É¤ó¤Ê»îÎý¤â¡ËÉÂµ¤¤Î»þ¤Î¤·¤ó¤É¤µ¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éÁ´Á³¤¤Ä¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ó¤È²áµî¤Î·Ð¸³¤¬ÎÈ(¤«¤Æ)¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º¤Æñ¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢°ì²ó¤ê¤âÆó²ó¤ê¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÓ¹¾¡£¾¾ËÜ»á¤â¤½¤Î¿Ê²½¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡Öº£Âç²ñ¤Ë½Ð¾ìÃæ¤ÎÎëÌÚÁïÈþÁª¼ê¤¬33ºÐ¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢30Âå¤Ç¤âµÏ¿¤ò¿¤Ð¤¹Áª¼ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÓ¹¾Áª¼ê¤¬28ºÐ¤È¤Ê¤ë£´Ç¯¸å¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
ÎÞ¤ÎÇÔÀï¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¤µ¤é¤Ëí÷(¤¿¤¯¤Þ)¤·¤µ¤òÁý¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2024Ç¯8·î16Æü¹æ¤è¤ê