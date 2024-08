Netflixで配信されている韓国ドラマ「夫婦の世界」「わかっていても」などに出演する人気女優のハン・ソヒさん(29)が自身のインスタグラムを更新。タトゥー風の超薄手トップスを着用し、白い肌に八角の星や模様がきらめいており、世界中を驚愕させている。ファンかはら「美しい」「愛しているよ」などの声が集まっている。



【写真】思わず二度見!地肌が透ける超薄手トップスに世界が衝撃

ハン・ソヒさんは 2016年にSHINeeの楽曲「Tell Me What To Do」のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ「ひと夏の奇跡〜Waiting for you」で本格女優デビュー。数々の話題作に出演し、インスタグラムはフォロワー1700万人を超える。



タトゥー風の超薄手トップスは、8月1日に投稿。ハン・ソヒさんは黒のショート丈のキャミソールに透けるトップスを重ね、黒のミニスカート、ショートブーツというモノトーンコーデを披露。首には、レザーのチョーカー。腕や胸元、お腹などに特徴的なタトゥーのような絵柄が施され、フィルム風の画質がムードを醸し出している。



ハン・ソヒさんは7月にも全身タトゥー風の写真を披露。白い肌に、赤色を中心とした花柄や蝶が施され、話題を集めていた。



ハン・ソヒさんはデビュー当時、所属事務所の支援でタトゥーを消し、タトゥー除去にかかった費用は2000万ウォン(約230万円)と報じられ話題になった。今回の新しいタトゥーは、一部で「タトゥーシールを使ったのではないか」との見方もある。