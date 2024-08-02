日経225先物テクニカルポイント（2日夜間取引終了時点）
2日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1240円安の3万6710円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
44136.01円 ボリンジャーバンド3σ
42712.67円 ボリンジャーバンド2σ
41289.34円 ボリンジャーバンド1σ
39866.00円 25日移動平均
39455.00円 一目均衡表・基準線
38962.40円 75日移動平均
38777.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38442.66円 ボリンジャーバンド-1σ
38260.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38195.00円 一目均衡表・転換線
38166.00円 5日移動平均
37019.33円 ボリンジャーバンド2σ
36840.40円 200日移動平均
36710.00円 2日夜間取引終値
35595.99円 ボリンジャーバンド3σ
254.63円 1日日経平均株価現物終値
株探ニュース
44136.01円 ボリンジャーバンド3σ
42712.67円 ボリンジャーバンド2σ
41289.34円 ボリンジャーバンド1σ
39866.00円 25日移動平均
39455.00円 一目均衡表・基準線
38962.40円 75日移動平均
38777.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38442.66円 ボリンジャーバンド-1σ
38260.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38195.00円 一目均衡表・転換線
38166.00円 5日移動平均
37019.33円 ボリンジャーバンド2σ
36840.40円 200日移動平均
36710.00円 2日夜間取引終値
35595.99円 ボリンジャーバンド3σ
254.63円 1日日経平均株価現物終値
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