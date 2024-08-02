　2日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1240円安の3万6710円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

44136.01円　　ボリンジャーバンド3σ
42712.67円　　ボリンジャーバンド2σ
41289.34円　　ボリンジャーバンド1σ
39866.00円　　25日移動平均
39455.00円　　一目均衡表・基準線
38962.40円　　75日移動平均
38777.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38442.66円　　ボリンジャーバンド-1σ
38260.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38195.00円　　一目均衡表・転換線
38166.00円　　5日移動平均
37019.33円　　ボリンジャーバンド2σ
36840.40円　　200日移動平均
36710.00円　　2日夜間取引終値
35595.99円　　ボリンジャーバンド3σ
254.63円　　1日日経平均株価現物終値


株探ニュース