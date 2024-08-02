ヴェキッチが決勝進出 女王撃破の鄭と激突へ パリ五輪テニス女子
【AFP＝時事】パリ五輪は1日、テニス女子シングルス準決勝が行われ、大会第13シードのドナ・ヴェキッチ（Donna Vekic、クロアチア）は6-4、6-0でアンナ・カロリーナ・シュミドローバ（Anna Karolina Schmiedlova、スロバキア）に快勝し、決勝進出を果たした。
1時間強で勝利を収めたヴェキッチは、金メダルを懸けた3日の決勝で、第6シードの鄭欽文（Zheng Qinwen、中国）と対戦する。鄭は準決勝で、第1シードのイガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）に番狂わせを演じた。
【翻訳編集】AFPBB News
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