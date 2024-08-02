¡ÚÂîµå¡ÛÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡¡½à·è¾¡¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¯£±°Ì¤ÎÂ¹±Ïèµ¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÂîµå½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤ÇÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡Ê£²£´¡áÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤¬¥Ô¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥®¥ç¥ó¡ÊËÌÄ«Á¯¡Ë¤ò£´¡½£³¤Ç²¼¤·¡¢£´¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È£³¡½£±¤«¤é£³¡½£³¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ëÅ¸³«¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï£±£±¡½£¶¤Ç¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Î·ãÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÁáÅÄ¤Ï¡Ö£³¡½£³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ºÇ¸å¡¢½ª»Ï¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¹¶¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤·¤Ã¤«¤êÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÆ¬¤òÀ°Íý¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢µ»½Ñ¤ÏÀäÂÐ¤Ç¤¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¿´¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Êý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤Ç¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤ÎÂ¹±Ïèµ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é£³Ç¯´Ö¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¸å²ù¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡£µ»½Ñ¡¢ÂÎÎÏ¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÉôÊ¬¤¹¤Ù¤Æ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£º£Æü¤Î¾¡¤Á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤Î¿´µ»ÂÎÁ´¤Æ½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£