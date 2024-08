「寝つきが悪い」「起きられない」は英語で何て言う？「睡眠」に関する英語表現

初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら、確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」(毎週金曜更新)。

今回は、会話の話題にもなりやすい睡眠に関する英語表現について。睡眠といえば、「sleep」という単語がパッと思い浮かぶ人が多いと思いますが、それ以外にも睡眠に関する単語や表現はたくさんあります。なかでも今回は、睡眠の悩みを伝えるときなどに役立つフレーズをいくつか紹介します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ! 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

睡眠に関する役立つ英語フレーズ

「寝つきが悪い」「朝起きられない」など、睡眠に関するフレーズはさまざまありますが、英語だとどのように表現するかご存知ですか? 日常会話でネイティブもよく使う表現をいくつか紹介していきます。

【1】I have trouble falling asleep. 「寝つきが悪い」

【解説】直訳すると「眠りにつくときに問題がある」となりますが、「寝つきが悪い」と言いたいときに使えます。そのほかに、「easily(簡単に)」という単語を使った「I can’t fall asleep easily.」も同じ意味で使えます。一緒に覚えておきましょう。

【2】I can't get up in the morning. 「朝起きられない」

【解説】こちらは「get up(起きる)」を使った言い方です。そのほかに、「I’m not a morning person.」という言い方もあります。「morning person」は「朝方人間」という意味で、「朝型人間じゃない」→「朝起きられない」というニュアンスで使うことができます。

【3】I wake up too early. 「朝早くに目が覚める」

【解説】「early(早くに)」を使った表現です。「too(〜すぎる)」を一緒に使い、「朝早すぎる」というニュアンスをあらわしています。「wake up」は「目が覚める」という意味で、「get up(起きる・ベッドから出る)」とニュアンスが少し違います。覚えておきましょう。

今週はここまで。mamiさん監修「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」は毎週金曜日に更新!

