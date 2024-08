【意外な和製英語】「SNS」を正しい英語で言うと？

「SNS」は英語圏では通じない!

実はSNSは和製英語なんです。

SNSを正しい英語で言うと…?

正しい英語は「ソーシャルメディア」(social media) です。

多くの日本人は「SNS」は英語だと思っています。

実は、私もそうでした。

ある日、アメリカ在住の義理の妹にこう言ったことがあります。

Are you gonna put that picture up on SNS?

あの写真をSNSにアップするの?

義理の妹は、「え?SNSって何?」と答えました。

SNSは、英語のsocial networking serviceからきていますが、今この単語はほぼ死語です。

たまにIT業界では頭文字でSNSを使う人はいるようですが、一般的な日常会話ではSNSという単語は使われません。

英語で「SNS」と言いたいときは、「social media」といいましょう。

日本語でも「ソーシャルメディア」と耳にすることがありますよね。

では、実際の例文をみてみましょう。

Many adults and children are addicted to social media.

多くの大人と子どもは、SNS依存症です。

She deleted all her social media accounts.

彼女は、すべてのSNSアカウントを削除した。

The spread of social media has led to an increase in cyberbullying.

SNSの急激な普及によって、ネットいじめが大きな問題になっている。

アメリカの若者はsocial mediaを省略して「socials」ということもあります。

What are your socials?

SNSのアカウント情報を教えて!

次回もお楽しみに!

