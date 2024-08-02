早田ひなが4強入り 平野と張本は敗退 パリ五輪卓球
【AFP＝時事】パリ五輪は1日、卓球のシングルス準々決勝が行われ、女子は早田ひな（Hina Hayata）が北朝鮮のビョン・ソンギョン（Pyon Song Gyong）を下し、準決勝に進出した。
女子の平野美宇（Miu Hirano）は韓国の申裕斌（Shin Yubin）、男子の張本智和（Tomokazu Harimoto）は中国の樊振東（Fan Zhendong）にそれぞれ惜敗し、敗退した。
【翻訳編集】AFPBB News
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