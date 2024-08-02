¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«Ç´¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×µð¿Í¤Îº£µ¨£°¾¡£¶ÇÔ±¦ÏÓ¤¬½é¾¡Íø¤Øµ¤¹ç
¡¡µð¿Í¤ÎÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£²Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ëº£µ¨½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀèÈ¯¤¹¤ë¡££±Æü¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤äÃ»µ÷Î¥¥À¥Ã¥·¥å¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Ç´¤ê¤¤ì¤º¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ç´¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÃæ·Ñ¤®¤â·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é£±£µÅÐÈÄ¤Ç£°¾¡£¶ÇÔ¡£¸åÈ¾Àï³«ËëÀï¤Î£··î£²£¶Æü£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡Íø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£µ²ó£²¼ºÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÀ±¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î£±½µ´Ö¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ò¹¶¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢³°¤Î¥Ü¡¼¥ë¤â´Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ´À°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£±¾¡¤¬±ó¤¤¤¬¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°ÆâÍÆ¼«ÂÎ¤â¤¢¤ó¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¼¡¤³¤½¤ÏÉ¬¤º¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£