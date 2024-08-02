°û¼ò±¿Å¾»ö¸Î¤ÎÈï³²¼Ô¤Ï±¦Â¹üÀÞ¤Î½Å½ý¡¡ »ö¸Îµ¯¤³¤·¤¿ÃË¤Ï½êºßÉÔÌÀ¤â¼«Âð¤ÇÈ¯¸«¡¦ÂáÊá¡¡ËÌ³¤Æ»
ËÌ³¤Æ»¡¦Äï»Ò¶þ·Ù»¡½ð¤Ï2024Ç¯8·î1Æü¡¢²á¼º±¿Å¾Ã×½ýµÚ¤ÓÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¡Ê¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÈ¡´Û»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê47¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï2024Ç¯4·î9ÆüÀµ¸áÈ¾¤´¤í¡¢Äï»Ò¶þÄ®¹ñÍÎÓ¤Ç°û¼ò¤ò¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¡¢56ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ëÂç·¿¥È¥ìー¥éー¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢ÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤ÈÃË¤Ï4·î9Æü¤Ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¡Ê¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼áÊü¤µ¤ì¡¢Ç¤°Õ¤Ç¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¿ÈÊÕÁÜºº¤ÎÃæ¤Ç¡¢È¡´Û»Ô¤Î¼«Âð¤Ë¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÈ¯¸«¤·¡¢1Æü¤ËÂáÊá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÃË¤Ï¡Ö°û¼ò±¿Å¾¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¾Ü¤·¤¤»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤ä°û¼ò¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£