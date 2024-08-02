ÌîÂ¼¸¬ÆóÏº»á¡¡º£¤Î¹Åç¤ËÈ´¤±¤Æ¤Ïº¤¤ëÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤Î·ªÎÓ¡¢¶ì¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤â¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç2¡½1DeNA¡Ê2024Ç¯8·î1Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¡Ë
¡¡¡ÚÌîÂ¼¸¬ÆóÏº¡¡»ëÅÀ¡Û¤Þ¤µ¤Ë¥Ï¥é¥Ï¥é¡¢¥É¥¥É¥¡£¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Î¶ì¤·¤µ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤¿¡£·ªÎÓ¼«¿È¤â¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£9²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç4ÈÖ¡¦ËÒ¤Ë1µåÅê¤¸¤¿¸å¡¢¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆóÎÝ¤Ø¸«»ö¤Ê¤±¤óÀ©µå¤òÅê¤²¤¿¡£²²Â¬¤À¤¬¡¢Ä¾Á°¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¹Ô¤Ã¤¿ÀÐ¸¶¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤¬ÏÃ¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Î¢ÊÖ¤»¤Ð¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ÊÅêµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£¥ê¡¼¥É¤Ï1ÅÀ¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¯¤³¤È¤ÏËÜ¿Í¤¬¼«³Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÞ¤¨¤ÆÅöÁ³¤È¤¤¤¦¹â¤¤À¤É¾¤ò¤¨¤ëÅê¼ê¤Ç¤â¡¢Á°È¾Àï¤È¤Ï°ã¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤Î¤·¤«¤«¤ë¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä7·î28Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¥»¡¼¥Ö¼ºÇÔ¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Þ¤¿¡Ä¤È¤Ê¤ì¤ÐÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÆâÍÆ¤è¤ê¤â·ë²Ì¤À¡£¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤ÇÁ°¤ò¸þ¤±¤ë¡£
¡¡È´¤±¤Æ¤Ïº¤¤ëÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¡£»×¤¨¤Ðºòµ¨¤Ï8·î¤ËÊ£¿ô¤Î¼çÎÏ¤¬¸Î¾ã¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤Ë°ú¤Î¥¤µ¤ì¤¿¡£º£µ¨¤ÏÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼óÇ¾¿Ø¤¬²æËý¤·¤Ê¤¬¤é¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¶ì¤·¤¤»î¹ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£·ªÎÓ¤Ë¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¡¡¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë