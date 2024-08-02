W¥·¥ê¡¼¥º³«Ëë¤Ï10·î25Æü¡¡Âç¥ê¡¼¥°¡¢PSÆüÄø¤òÈ¯É½
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï1Æü¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¡¢¥¢¡¦¥ÊÎ¾¥ê¡¼¥°¤ÎÇÆ¼Ô¤¬Áè¤¦¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê7²óÀïÀ©¡Ë¤Ï10·î25Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¾¡Î¨¤¬¹â¤¤¥Á¡¼¥à¤¬ËÜµòÃÏ³«Ëë¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£
¡¡PS¤Ë¤ÏÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Î3¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏ¶è2°Ì°Ê²¼¤Ç¾¡Î¨¾å°Ì¤Î3¥Á¡¼¥à¤¬¿Ê½Ð¤·¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¤Ç·×12µåÃÄ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£³Æ¥ê¡¼¥°4¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê3²óÀïÀ©¡Ë¤Ï10·î1Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡Ê5²óÀïÀ©¡Ë¤¬5Æü¤Ë³«»Ï¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡Ê7²óÀïÀ©¡Ë¤Ï¥Ê¤¬13Æü¡¢¥¢¤¬14Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡£