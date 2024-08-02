¡Ö¤ä¤À¡Á¡ªÈà½÷¤µ¤ó¤¬âË¤ó¤Ç¤¯¤ë¥¦¡Á¡×´ª°ã¤¤¤ÊÈà»á¤Î½÷Í§Ã£¤Ë¥à¥«¤Ã¤È¤·¤¿Èà½÷¤¬¤È¤Ã¤¿ÂÐ±þ
Èà»á¤Î½÷Í§Ã£¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÉÔÌû²÷¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ÷Î¥´¶¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ëÈà»á¤Î½÷Í§Ã£¤ÏÌñ²ð¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤À¡Á¡ªÈà½÷¤µ¤ó¤¬âË¤ó¤Ç¤¯¤ë¥¦¡Á¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿Èà½÷¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤«¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²Ä°¥ÁÛ¤ÊÈà½÷¤ò±é¤¸¤ë
¡ÖÈà»á¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¤¬¡Ø¤ä¤À¡Á¡ªÈà½÷¤µ¤ó¤¬âË¤ó¤Ç¤¯¤ë¥¦¡Á¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¥Ö¥Á¥®¥ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Í¡Ù¤ÈÎÞÌÜ¤Ç¼Õ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤«¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ø¤ªÁ°¤Î´ª°ã¤¤¤À¤í¡Ù¤È»ä¤òÍÊ¸î¤·¡¢Èà½÷¤ÏµÕ¤Ë°¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦ÈÎÇä¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯5·î¡Ë
¢¦ ÎäÀÅ¤Ç¸¤¤ÂÐ½èË¡¤Ç¡¢Èà»á¤Î½÷Í§Ã£¤Î¹¶·â¤ò¸«»ö¤Ë¤«¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤â¤Á¤ÎÃËÍ§Ã£¤òÁÀ¤¦¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£