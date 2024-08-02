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¢£¥¨¥¹¥Óー <2805> ¡¡4,960±ß¡¡(+300±ß¡¢+6.4¡ó)
¡¡¥¨¥¹¥Óー¿©ÉÊ <2805> [Åì¾Ú£Ó]¤¬Â³µÞ¿¡£7·î31Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢25Ç¯3·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü¡Ê4-6·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.9¡ó¸º¤Î310²¯3900Ëü±ß¤È¸º¼ý¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÍø±×¤ÏÆ±64.8¡óÁý¤Î24²¯6400Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ9·îÃæ´Ö´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢Çä¾å¹âÍ½ÁÛ¤Ï10²¯±ßÁý³Û¤Î615²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.6¡ó¸º¡Ë¡¢ºÇ½ªÍø±×Í½ÁÛ¤Ï5²¯±ßÁý³Û¤Î35²¯±ß¡ÊÆ±45.2¡óÁý¡Ë¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡£¶È¶·¤òÉ¾²Á¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Ä´ÍýºÑ¿©ÉÊ»ö¶È¤ò¾ùÅÏ¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç4-6·î´ü¤Ï¸º¼ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°´ü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿²Á³Ê²þÄê¤Î¸ú²Ì¤¬½Ð¤¿¡£Ä¾¶á¤Î¶ÈÀÓ¤¬ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¾å´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò½¤Àµ¤·¤¿¡£
¢£¤ê¤½¤Ê£È£Ä <8308> ¡¡1,160.5±ß¡¡(+68.5±ß¡¢+6.3¡ó)
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